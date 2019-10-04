Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Головна / Як їсти морозиво і бути в хорошій формі: Інна Шевченко поділилась секретом стрункої фігури / 04.10.2019 13:00
04.10.2019 13:00
Поділитися

Як їсти морозиво і бути в хорошій формі: Інна Шевченко поділилась секретом стрункої фігури

0

Чи можливо бути в хорошій формі, не відмовляючись при цьому від солодощів? Інна Шевченко доводить, що це цілком реально! В соціальній мережі «Інстаграм» ведуча «Фактів» поділилася з читачами своїм секретом і розповіла, як їсти морозиво так, щоб це не зашкодило фігурі.

photo_2019-10-03_14-26-48

Зірка ICTV зізнається, що схильна до повноти ще із дитинства і вже багато років займається питанням, як дозволяти собі солодощі без набору зайвої ваги. Зараз вона навіть може ввечері з’їсти величезну порцію морозива, але за однієї умови:

Я можу з’їсти ввечері таку порцію морозива, як на фото – якщо за день пройшла, або пробігла не менше 8 км! Рахувати кілометри можна легко за допомогою різних додатків на телефоні. При цьому інші прийоми їжі повинні бути правильними і дієтичними. Білок + салати.photo_2019-10-03_14-24-34

Ведуча робить важливий висновок для всіх, хто мріє знаходити баланс між солодощами та хорошою формою: чим більше ви рухаєтесь, тим більше можете собі дозволити.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Інна Шевченко, факти ICTV
04.10.2019 13:00
0



Топ відео

ЩЕ

Гарячі матеріали

ЩЕ

Ведучі каналу

ЩЕ

Дивіться на ICTV

Зареєструйтесь

Увійти, використавши ваші дані

Забули пароль?

Відновлення паролю

Увійти через соц. мережу

ВГОРУ
Вгору
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати