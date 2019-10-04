Як їсти морозиво і бути в хорошій формі: Інна Шевченко поділилась секретом стрункої фігури

Чи можливо бути в хорошій формі, не відмовляючись при цьому від солодощів? Інна Шевченко доводить, що це цілком реально! В соціальній мережі «Інстаграм» ведуча «Фактів» поділилася з читачами своїм секретом і розповіла, як їсти морозиво так, щоб це не зашкодило фігурі.

Зірка ICTV зізнається, що схильна до повноти ще із дитинства і вже багато років займається питанням, як дозволяти собі солодощі без набору зайвої ваги. Зараз вона навіть може ввечері з’їсти величезну порцію морозива, але за однієї умови:

Я можу з’їсти ввечері таку порцію морозива, як на фото – якщо за день пройшла, або пробігла не менше 8 км! Рахувати кілометри можна легко за допомогою різних додатків на телефоні. При цьому інші прийоми їжі повинні бути правильними і дієтичними. Білок + салати.

Ведуча робить важливий висновок для всіх, хто мріє знаходити баланс між солодощами та хорошою формою: чим більше ви рухаєтесь, тим більше можете собі дозволити.

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