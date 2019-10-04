Как есть мороженое и быть в хорошей форме: Инна Шевченко поделилась секретом стройной фигуры

Возможно ли быть в хорошей форме, не отказываясь при этом от сладостей? Инна Шевченко доказывает, что это вполне реально! В социальной сети «Инстаграм» ведущая «Фактов» поделилась с читателями своим секретом и рассказала, как есть мороженое так, чтобы это не повредило фигуре.

Звезда ICTV признается, что склонна к полноте еще с детства и уже много лет занимается вопросом, как позволять себе сладости без набора лишнего веса. Сейчас она даже может вечером съесть огромную порцию мороженого, но при одном условии:

Я могу съесть вечером такую порцию мороженого, как на фото – если за день прошла, или пробежала не менее 8 км! Считать километры можно легко с помощью различных приложений на телефоне. При этом остальные приемы пищи должны быть правильными и диетическими. Белок + салаты.

Ведущая делает важный вывод для всех, кто мечтает находить баланс между сладостями и хорошей формой: чем больше вы двигаетесь, тем больше можете себе позволить.

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