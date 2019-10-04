Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Как есть мороженое и быть в хорошей форме: Инна Шевченко поделилась секретом стройной фигуры / 04.10.2019 13:00
04.10.2019 13:00
Поделиться

Как есть мороженое и быть в хорошей форме: Инна Шевченко поделилась секретом стройной фигуры

0

Возможно ли быть в хорошей форме, не отказываясь при этом от сладостей? Инна Шевченко доказывает, что это вполне реально! В социальной сети «Инстаграм» ведущая «Фактов» поделилась с читателями своим секретом и рассказала, как есть мороженое так, чтобы это не повредило фигуре.

photo_2019-10-03_14-26-48

Звезда ICTV признается, что склонна к полноте еще с детства и уже много лет занимается вопросом, как позволять себе сладости без набора лишнего веса. Сейчас она даже может вечером съесть огромную порцию мороженого, но при одном условии:

Я могу съесть вечером такую порцию мороженого, как на фото – если за день прошла, или пробежала не менее 8 км! Считать километры можно легко с помощью различных приложений на телефоне. При этом остальные приемы пищи должны быть правильными и диетическими. Белок + салаты.photo_2019-10-03_14-24-34

Ведущая делает важный вывод для всех, кто мечтает находить баланс между сладостями и хорошей формой: чем больше вы двигаетесь, тем больше можете себе позволить.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Інна Шевченко, факти ICTV
04.10.2019 13:00
0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати