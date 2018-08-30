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Головна / Як виховати дитину: 5 порад батьку від Андрія Ковальського / 30.08.2018 14:04

Як виховати дитину: 5 порад батьку від Андрія Ковальського

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Дитина – це щастя. Звісно, якщо ви вмієте себе поводити з ними. На переконання ведучого програми «Факти. Спорт» та батька двох дітей Андрія Ковальського – поведінка дитини на 90% залежить від батьків і лише 10% – це характер і темперамент. Після 3 років життя у новому статусі, ведучий вирішив дати 5 порад, які допоможуть насолоджуватись життям із дітьми та не звертатись за допомогою до нянь.

Встановіть правила в домі і НІКОЛИ їх не порушуйте.

Якщо ви раз сказали, що відкривати цю шухляду не можна – ні за яких обставин не дозволяйте відкривати її. Дитині важко зрозуміти, чому це сьогодні можна, а завтра – ні.

Завжди хваліть дитину, показуйте, як ви її любите навіть в ті моменти, коли дуже гніваєтеся.

Дуже часто істерики дитини – просто спосіб привернути увагу до себе. Тому потрібно давати цю увагу дітям, купати в ній. Діти повинні розуміти, що вони бажані і їх люблять, а якщо двоє і більше дітей – що люблять однаково. Якщо цього не робити – діти будуть шукати потрібну увагу «на стороні». І навіть відгукнутися на пропозицію чужого дяді чи тьоті на вулиці піти погуляти.

Встановіть розпорядок дня.

Коли є графік – легше жити не лише вам, а й самій дитині. У нас в сім’ї син знає (2 роки і 10 місяців) коли він снідає, коли обідає, коли гуляє і – найголовніше – коли лягає спати. У нього є ритуал – перед сном він всіх цілує, іде на горщик і вкладається в ліжечко. В своє ліжечко. Сам! Без батьків. І щодня в один і той же час – близько 22.00 Без істерик і з посмішкою на обличчі.

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Не кричіть і не карайте дитину за істерики, коли вона чогось хоче.

Діти – такі самі люди як і ми, зі своїми бажаннями, переживаннями і стражданнями, але не завжди можуть пояснити це. Ну, не вистачає їм словарного запасу. Але разом з тим вони прагнуть відстоювати свою думку і часто найпростіший спосіб – істерика. Якщо ви зламаєте цей механізм – може вирости безвольова людина, яка не зможе за себе постояти. Вам цього справді хочеться? Тому сприймайте істерики як невід’ємну частину дитячого життя і обов’язково говоріть, пояснюйте, домовляйтеся, виміняйте омріяну шоколадку в магазині на йогурт. Дайте дитині модель поведінки, яку вона використає в майбутньому. Фраза «бо я так сказав» – не найкращий аргумент у суперечці з малечею.

Діти – дзеркало стосунків в сім’ї.

Діти наслідують батьків. Роблять вони це підсвідомо, але дуже точно змальовують інтонації і поведінку мами і папи. Тому якщо вам соромно «на людях» за свою дитину – дуже велика ймовірність того, що ви так поводитеся вдома. Любіть один одного і поважайте – тоді й ваші діти будуть чемними.

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Теги: Андрій Ковальський, Супертато - Поради
30.08.2018 14:04
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