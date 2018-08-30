Как воспитать ребенка: 5 советов отцу от Андрея Ковальского

Ребенок – это счастье. Конечно, если вы умеете себя вести с ними. По мнению ведущего программы «Факты. Спорт» и отца двух детей Андрея Ковальского – поведение ребенка на 90% зависит от родителей и только 10% – это характер и темперамент. После 3 лет жизни в новом статусе, ведущий решил дать 5 советов, которые помогут наслаждаться жизнью с детьми и не обращаться за помощью к няням.

Установите правила в доме и НИКОГДА их не нарушайте.

Если вы раз сказали, что открывать этот ящик нельзя – ни в коем случае не позволяйте открывать его. Ребенку трудно понять, почему это сегодня можно, а завтра – нет.

Всегда хвалите ребенка, показывайте, как вы его любите даже в те моменты, когда очень сердитесь.

Очень часто истерики ребенка – просто способ привлечь внимание к себе. Поэтому нужно давать это внимание детям, купать в нем. Дети должны понимать, что они желанны и их любят, а если двое и больше детей – что любят одинаково. Если этого не делать – дети будут искать нужное внимание «на стороне». И даже откликнуться на предложение чужого дяди или тети на улице пойти погулять.

Установите распорядок дня.

Когда есть график – легче жить не только вам, но и самому ребенку. У нас в семье сын знает (2 года и 10 месяцев) когда он завтракает, когда обедает, когда гуляет и – самое главное – когда ложится спать. У него есть ритуал – перед сном он всех целует, идет на горшок и укладывается в кроватку. В свою кроватку. Сам! Без родителей. И каждый день в одно и то же время – около 22.00 Без истерик и с улыбкой на лице.

Не кричите и не наказывайте ребенка за истерики, когда он чего-то хочет.

Дети – такие же люди как и мы, со своими желаниями, переживаниями и страданиями, но не всегда могут объяснить это. Ну, не хватает им словарного запаса. Но вместе с тем они стремятся отстаивать свое мнение и часто самый простой способ – истерика. Если вы сломаете этот механизм – может вырасти человек, который не сможет за себя постоять. Вам этого действительно хочется? Поэтому воспринимайте истерики как неотъемлемую часть детской жизни и обязательно говорите, объясняйте, договаривайтесь, променять желанную шоколадку в магазине на йогурт. Дайте ребенку модель поведения, которую он использует в будущем. Фраза «я так сказал» – не лучший аргумент в споре с малышами.

Дети – зеркало отношений в семье.

Дети подражают родителям. Делают они это подсознательно, но очень точно описывают интонации и поведение мамы и папы. Поэтому если вам стыдно «на людях» за своего ребенка – очень большая вероятность того, что вы так себя ведете дома. Любите друг друга и уважайте – тогда и ваши дети будут вежливыми.

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