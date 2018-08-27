Як вкласти дитину спати: лайфхаки для батька від Вадима Карп’яка

Напевно, багатьом знайома ситуація, коли діти ігнорують прохання лягати спати, а вам важко знайти саме той дієвий спосіб умовити їх дотримуватись дисципліни. Але батько трьох дітей та ведучий програми «Свобода слова» Вадим Карп’як знає, як можна легко з ними домовитись.

Зазвичай, діти Вадима Карп’яка дисципліновані і спати лягають за розкладом, але якщо раптом таке трапляється, то він має два простих способи:

Компроміс. Домовитися, що спочатку почитає і діти заснуть, або вони дороблять свої справи і полягають спати. Шантаж. Спокійно повідомити, що якщо не вкладуться спати, то завтра не буде чогось такого, на що вони розраховували, наприклад мультик, атракціони в парку чи морозиво.

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