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Головна / Як вкласти дитину спати: лайфхаки для батька від Вадима Карп’яка / 27.08.2018 11:32

Як вкласти дитину спати: лайфхаки для батька від Вадима Карп’яка

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Напевно, багатьом знайома ситуація, коли діти ігнорують прохання лягати спати, а вам важко знайти саме той дієвий спосіб умовити їх дотримуватись дисципліни. Але батько трьох дітей та ведучий програми «Свобода слова» Вадим Карп’як знає, як можна легко з ними домовитись.

Зазвичай, діти Вадима Карп’яка дисципліновані і спати лягають за розкладом, але якщо раптом таке трапляється, то він має два простих способи:

  1. Компроміс. Домовитися, що спочатку почитає і діти заснуть, або вони дороблять свої справи і полягають спати.
  2. Шантаж. Спокійно повідомити, що якщо не вкладуться спати, то завтра не буде чогось такого, на що вони розраховували, наприклад мультик, атракціони в парку чи морозиво.

Не пропустіть прем’єру серіалу «Папаньки» у вересні на ICTV.

Теги: Вадим Карп’як, лайфхаки, свобода слова, семья, Супертато - Поради
27.08.2018 11:32
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