Как уложить ребенка спать: лайфхаки для отца от Вадима Карпьяка

Наверное, многим знакома ситуация, когда дети игнорируют просьбы ложиться спать, а вам трудно найти именно тот действенный способ уговорить их соблюдать дисциплину. Но отец троих детей и ведущий программы «Свобода слова» Вадим Карпьяк знает, как можно легко с ними договориться.

Обычно, дети Вадима Карпьяка дисциплинированные и спать ложатся по расписанию, но если вдруг такое случается, то он имеет два простых способа:

Компромисс. Договориться, что сначала почитает и дети уснут, или они доделают свои дела и лягут спать. Шантаж. Спокойно сообщить, что если не уложатся спать, завтра не будет ничего такого, на что они рассчитывали, например мультик, аттракционы в парке или мороженое.

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