PGRpdiBjbGFzcz0iaWN0dl9hX2JveCI+PGNlbnRlcj48c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMzE4IiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9ImZ1bGxzY3JlZW4iIGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLXNpdGVfaWQ9IklDVFZfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ie3JlcGxhY2VfbWV9IiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+PC9jZW50ZXI+PC9kaXY+
Вход Регистрация
Главная / Как уложить ребенка спать: лайфхаки для отца от Вадима Карпьяка / 27.08.2018 11:32

Как уложить ребенка спать: лайфхаки для отца от Вадима Карпьяка

0 - 0

Наверное, многим знакома ситуация, когда дети игнорируют просьбы ложиться спать, а вам трудно найти именно тот действенный способ уговорить их соблюдать дисциплину. Но отец троих детей и ведущий программы «Свобода слова» Вадим Карпьяк знает, как можно легко с ними договориться.

Обычно, дети Вадима Карпьяка дисциплинированные и спать ложатся по расписанию, но если вдруг такое случается, то он имеет два простых способа:

  1. Компромисс. Договориться, что сначала почитает и дети уснут, или они доделают свои дела и лягут спать.
  2. Шантаж. Спокойно сообщить, что если не уложатся спать, завтра не будет ничего такого, на что они рассчитывали, например мультик, аттракционы в парке или мороженое. 

Не пропустите премьеру сериала «Папаньки» в сентябре на ICTV.

 

 

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Вадим Карп’як, лайфхаки, свобода слова, семья, Супертато - Поради
27.08.2018 11:32
0 - 0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати