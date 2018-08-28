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Головна / Як швидко зібрати дитину в школу: поради батькові / 28.08.2018 16:11

Як швидко зібрати дитину в школу: поради батькові

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Літо вже добігає кінця і перед батьками постає найактуальніше питання: як швидко і без нервів зібрати свою дитину в школу. Виходячи з цього непростого завдання, ми зібрали кілька простих порад для батьків.

Почніть збори в школу заздалегідь

– Найкраще, якщо ви не будете відкладати все на останній момент і почнете готуватися до школи ще навесні або на початку літа, оскільки ціни на шкільне приладдя будуть в рази дешевше, ніж перед початком навчального року. Одяг теж краще купувати заздалегідь і за прийнятною ціною, ніж брати в останній день перед школою що-небудь, навіть не дивлячись на страхітливі цінники.

Складіть список необхідних речей

– У ньому обов’язково повинен бути необхідний мінімум шкільного приладдя. Не потрібно купувати весь список канцелярських товарів, особливо якщо дитина вже не вперше йде в школу. Цілком ймовірно, що багато корисного залишилося ще з минулих навчальних років, наприклад олівці, пензлики, гумки, циркулі, фарби і так далі.

– Ще один важливий момент: рюкзак і шкільна форма. Радимо обмежитися поки одним комплектом форми: наприклад, спідниця і жилет, або штани і піджак. Решту можна спокійно докупити в перших числах вересня, оскільки спаде попит на речі і, відповідно, ціна теж.

Визначтеся, де купувати

– Завжди простіше робити покупки, якщо все можна знайти в одному місці, тому радимо придивитися до шкільних ярмарок або інтернет-магазинів. Саме цей варіант позбавить Вас від того, чого найбільше боїтеся: втраченого часу, тисняви, величезних черг і, звичайно ж, дуже великих витрат.

Теги: Корисні поради, Супертато - Поради, школа
28.08.2018 16:11
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