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Главная / Как быстро собрать ребенка в школу: советы отцу / 28.08.2018 16:11

Как быстро собрать ребенка в школу: советы отцу

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Лето уже подходит к концу и перед родителями возникает самый актуальный вопрос: как быстро и без нервов собрать своего ребенка в школу. Исходя из этой непростой задачи, мы собрали несколько простых советов для отцов.

Начните сборы в школу заранее

– Лучше всего, если вы не будете откладывать все на последний момент и начнете готовиться к школе еще весной или в начале лета, поскольку цены на школьные принадлежности будут в разы дешевле, чем перед началом учебного года. Одежду тоже лучше покупать заранее и по приемлемой цене, чем брать в последний день перед школой что-нибудь, даже не глядя на пугающие ценники.

Составьте список необходимых вещей

– В нем обязательно должен быть необходимый минимум школьных принадлежностей. Не нужно покупать весь список канцелярских товаров, особенно если ребенок уже не впервые идет в школу. Вполне вероятно, что много полезного осталось еще с прошлых учебных годов, например карандаши, кисточки, ластики, циркули, краски и так далее.

– Еще один важный момент: рюкзак и школьная форма. Советуем ограничиться пока одним комплектом формы: например, юбка и жилет, или брюки и пиджак. Остальное можно спокойно докупить в первых числах сентября, поскольку спадет спрос на вещи и, соответственно, цена тоже.

Определитесь, где покупать

– Всегда проще делать покупки, если все можно найти в одном месте, поэтому советуем присмотреться к школьным ярмаркам или интернет-магазинам. Именно этот вариант избавит Вас от того, чего больше всего боитесь: потерянного времени, столпотворения, огромных очередей и, конечно же, слишком больших затрат.

Теги: Корисні поради, Супертато - Поради, школа
28.08.2018 16:11
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