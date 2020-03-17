КАК ПРОХОДИТ КАРАНТИН ВО ФРАНЦИИ: ИННА ШЕВЧЕНКО ДАЛА ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ КОММЕНТАРИЙ О КОРОНАВИРУСЕ

Ведущая Фактов ICTV Инна Шевченко успела к закрытию границ вернуться из Франции в Украину. Добраться в аэропорт ей было нелегко, ведь власть частично перекрыла метро. Пришлось добираться на такси, однако перевозчики, даже несмотря на повышенный спрос, подняли тариф.

Инна Шевченко также рассказала, что французы не проверяют температуру тела на границе, только по прилету в Украину ей сделали соответствующий скрининг.

Франция сейчас находится в похожем положении с Украиной: все закрыто, кроме продуктовых магазинов и аптек. Французы порозгрибалы с полок рис, макароны и яйца. Туалетная бумага тоже в дефиците.

Ведущая Фактов также поделилась информацией о муниципальных выборах, которые состоялись 15 марта: «Почти половина французов саботировала эти выборы. Явка была всего 55%. Парижане предпочли активный отдых на свежем воздухе. Таким образом они проигнорировали и карантин, и саму власть », – отметила ведущая ICTV.

А на своей странице в Instagram Шевченко выставила пост, в котором раскрыла новую эксклюзивную информацию о коронавирусе: французские медики сделали выводы, что лекарства на основе ибупрофена только осложняют течение COVID-19.

Сейчас ведущая ICTV поддержала флешмоб #залишайсявдома и находится на 14-дневном карантине для сохранения здоровья окружающих.

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