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Головна / Як мільйонер Меламуд бомжував в Одесі. Дивіться перший випуск шоу «Багач-Бідняк» / 19.06.2018 12:03

Як мільйонер Меламуд бомжував в Одесі. Дивіться перший випуск шоу «Багач-Бідняк»

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У першому випуску реаліті-шоу «Багач-бідняк» головним героєм став Олександр Меламуд. Мільйонер і припустити не міг, які пригоди чекають його в Одесі. Дивіться все найцікавіше прямо зараз!

Олександр Меламуд – мільйонер і успішний бізнесмен. Він погодився взяти участь в реаліті шоу «Багач-бідняк». Згідно з умовами, Олександр мав два дні прожити без грошей, авто і охорони в чужому місті. Так само він не міг видавати свою особистість іншим людям.

Дізнайтеся прямо зараз: як мільйонер торгував рибою на вагу і чому йому не заплатили? Хто наважився загрожувати життю мільйонера? Що він робив в секс-шопі? І хто отримає від нього справжню діамантову каблучку?

Дивіться 1 випуск реаліті шоу «Багач-бідняк» прямо зараз!

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Теги: Багач-Бідняк, Богач бідняк, реаліті-шоу
19.06.2018 12:03
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