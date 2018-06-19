Как миллионер Меламуд бомжевал в Одессе. Смотрите первый выпуск шоу «Богач-Бедняк»

В первом выпуске реалити-шоу «Богач-бедняк» главным героем стал Александр Меламуд. Миллионер и предположить не мог, какие приключения ждут его в Одессе. Смотрите все самое интересное прямо сейчас!

Александр Меламуд – миллионер и успешный бизнесмен. Он согласился принять участие в реалити шоу «Богач-бедняк». Согласно условиям, Александр должен был два дня прожить без денег, авто и охраны в чужом городе. Так же он не мог выдавать свою личность другим людям.

Узнайте прямо сейчас: как миллионер торговал рыбой на развес и почему ему не заплатили? Кто осмелился угрожать жизни миллионера? Что он делал в секс-шопе? И кто получит от него настоящее бриллиантовое кольцо?

Смотрите 1 выпуск реалити шоу «Богач-бедняк» прямо сейчас!

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