Цими вихідними ICTV гучно відсвяткував День тата в ботанічному саду імені Фоміна! А веселу та позитивну атмосферу гостям створили зірки телеканалу: Єгор Крутоголов, Євген Сморигін, Євген Гашенко, Андрій Ковальський Вадим Карп’як, Констянтин Стогній та інші.

На свято завітали не лише зіркові батьки та працівники телеканалу, а й багато українських родин. На гостей чекало безліч цікавих розваг та активностей: малеча взяла участь у жартівливому турнірі з сумо, який судив Єгор Крутоголов, разом із батьками діти грали в гігантську гру «Angry birds», будували велику кольорову дженгу, стріляли з лука, грали дартс, робили сувенірні монети, а також мали змогу сфотографуватись та отримати магніти зі своїми фото.

















Як ICTV відсвяткував День тата / 9 фотографій

Віднині, телеканал ICTV започатковує добру традицію щороку організовувати свято сім’ї, затишку і тепла та святкувати День тата разом!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.