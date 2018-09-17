В эти выходные ICTV громко отпраздновал День отца в ботаническом саду имени Фомина! А веселую и позитивную атмосферу гостям создали звезды телеканала Егор Крутоголов, Евгений Сморигин, Евгений Гашенко, Андрей Ковальский Вадим Карпьяк, Константин Стогний и другие.

На праздник пришли не только звездные родители и работники телеканала, но и многие украинские семьи. Гостей ожидало множество интересных развлечений и активностей: малыши приняли участие в шуточном турнире по сумо, который судил Егор Крутоголов, вместе с родителями дети играли в гигантскую игру «Angry birds», строили большую цветную дженгу, стреляли из лука, играли дартс, делали сувенирные монети, а также имели возможность сфотографироваться и получить магниты со своими фото.

















Как ICTV отпраздновал День отца / 9 фотографий

Отныне, телеканал ICTV начинает добрую традицию ежегодно организовывать праздник семьи, уюта, тепла и праздновать День отца вместе!

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