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Головна / Як банкір, що біжить, тікав від правосуддя? / 02.12.2019 15:58
02.12.2019 15:58
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Як банкір, що біжить, тікав від правосуддя?

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Сьогодні, 2 грудня, виходить третій випуск реаліті-шоу «Багач-бідняк». Цього разу  випробовувати себе буде мільйонер, блогер Андрій Оністрат.

Андрій – український підприємець, спортсмен, коуч, відомий як «Банкір, що біжить». Свій перший мільйон бізнесмен заробив у 25 років. За свою кар’єру відкривав не один бізнес, працював у банківському секторі, а пізніше керував і власним банком. Головний секрет успіху Оністрата – ніколи не здаватися. Тому він вирішив прийняти новий виклик – вижити в незнайомому місті без грошей.

«Після участі в шоу на ICTV я став більше цінувати гроші. Це перший хештег. Я дуже засмутився, до чого довели Україну. Аж до сліз. Це другий хештег. І третій що в Україні безліч добрих, інтелігентних і розумних людей. Тому я люблю свою країну. Не можу сказати, що було складно виживати. Доля була до мене прихильною, і я зустрічав хороших людей на шляху. До того ж я реалізував свою давню мрію», – ділиться враженнями від участі в проекті Андрій.

Окрім того, що Оністрату доводилося отримувати численні відмови від жителів, під час зйомок багач ще й вляпався у справжній скандал, вирішення якого не обійшлося без залучення поліції.

Яку мрію вдалося здійснити мільйонерові в м’ясній крамниці? І чи вдалося уникнути затримання, дивіться сьогодні о 20:20 на ICTV.

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Теги: Багач-Бідняк
02.12.2019 15:58
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