Как Бегущий банкир убегал от правосудия?

Сегодня, 2 декабря, выходит третий выпуск реалити–шоу «Богач-бедняк». На этот раз испытывать себя будет миллионер, блогер Андрей Онистрат.

Андрей – украинский предприниматель, спортсмен, коуч, известный как «Бегущий банкир». Свой первый миллион бизнесмен заработал в 25 лет. За свою карьеру открывал не один бизнес, работал в банковском секторе, а позже управлял и собственным банком. Главный секрет успеха Онистрата – никогда не сдаваться. Поэтому он решил принять новый вызов – выжить в незнакомом городе без денег.

«После участия в шоу на ICTV я стал больше ценить деньги. Это первый хештег. Я очень расстроился, до чего довели Украину. Прямо до слез. Это второй хештег. И третий – что в Украине полно добрых, интеллигентных и умных людей. Поэтому я люблю свою страну. Не могу сказать, что было сложно выживать. Судьба была ко мне благосклонной, и я встречал хороших людей по пути. К тому же я реализовал свою давнейшую мечту», – делится впечатлениями от участия в проекте Андрей.

Мало того, что Онистрату приходилось получать многочисленные отказы от жителей, во время съемок «Бегущий банкир» еще и угодил в настоящий скандал, решение которого не обошлось без привлечения полиции.

Какую мечту удалось осуществить миллионеру в мясной лавке? И удалось ли избежать задержания, смотрите сегодня в 20:20 на ICTV.

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