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Головна / Вже відомо ім’я переможця телепроекту Нові лідери / 16.11.2018 13:52

Вже відомо ім’я переможця телепроекту Нові лідери

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15 листопада відбувся фінал телепроекту Нові лідери. Переможцем проекту за результатами глядацького голосування став Максим Бородін.

15 листопада відбувся фінал національного телепроекту Нові лідери. Трійка фіналістів захищала свої програми та розповідали, що вже зробили для реалізації своїх проектів. Переможцем проекту за результатами глядацького голосування став Максим Бородін. Він отримав найбільшу підтримку аудиторії.

На Нових лідерах Бородін представляв проект – боротьба з екологічним забрудненням промислових міст України. Він є головою фракції “Сила людей” у Маріупольській міській раді. Шість років тому він почав протести проти забруднення Маріуполя. Нині Максим з командою зібрали 80 тис грн, аби купити власну незалежну мобільну лабораторію, яка цілодобово працюватиме в місті. Тепер планує встановити газоаналізатори на кожному великому джерелі викидів.

Дивіться сьомий випуск телепроекту Нові лідери просто зараз!

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Теги: Нові лідери, Нові лідери: випуски
16.11.2018 13:52
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