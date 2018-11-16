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Главная / Уже известно имя победителя телепроекта Новые лидеры / 16.11.2018 13:52

Уже известно имя победителя телепроекта Новые лидеры

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15 ноября состоялся финал телепроекта Новые лидеры. Победителем проекта по результатам зрительского голосования стал Максим Бородин.

15 ноября состоялся финал национального телепроекта Новые лидеры. Тройка финалистов защищала свои программы и рассказывали, что уже сделали для реализации своих проектов. Победителем проекта по результатам зрительского голосования стал Максим Бородин. Он получил наибольшую поддержку аудитории.

На Новых лидерах Бородин представлял проект – борьба с экологическим загрязнением промышленных городов Украины. Он является председателем фракции “Сила людей” в Мариупольской городской раде. Шесть лет назад он начал протесты против загрязнения Мариуполя. Сейчас Максим с командой собрали 80 тыс грн, чтобы купить собственную независимую мобильную лабораторию, которая круглосуточно будет работать в городе. Теперь планирует установить газоанализаторы на каждом крупном источнике выбросов.

Смотрите седьмой выпуск телепроекта Новые лидеры прямо сейчас!

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Теги: Нові лідери, Новые лидеры: выпуски
16.11.2018 13:52
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