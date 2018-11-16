Уже известно имя победителя телепроекта Новые лидеры

15 ноября состоялся финал телепроекта Новые лидеры. Победителем проекта по результатам зрительского голосования стал Максим Бородин.

15 ноября состоялся финал национального телепроекта Новые лидеры. Тройка финалистов защищала свои программы и рассказывали, что уже сделали для реализации своих проектов. Победителем проекта по результатам зрительского голосования стал Максим Бородин. Он получил наибольшую поддержку аудитории.

На Новых лидерах Бородин представлял проект – борьба с экологическим загрязнением промышленных городов Украины. Он является председателем фракции “Сила людей” в Мариупольской городской раде. Шесть лет назад он начал протесты против загрязнения Мариуполя. Сейчас Максим с командой собрали 80 тыс грн, чтобы купить собственную независимую мобильную лабораторию, которая круглосуточно будет работать в городе. Теперь планирует установить газоанализаторы на каждом крупном источнике выбросов.

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