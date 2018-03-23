Вже понад 300 осіб зареєструвалося для участі в проекті «Нові лідери»

Про це повідомила Світлана Матвієнко, керівник Української школи політичних студій та член наглядової ради проекту. 60 осіб зареєструвалися як майбутні лідери, решта – як виборці. Учасники проекту представляють всі регіони України, половина зареєстрованих – у віковій категорії 25-35 років.

З анкетами та передвиборчими програмами перших зареєстрованих учасників вже можна ознайомитися на сторінці проекту https://novilidery.com/lidery

Анкети будуть додаватися в процесі обробки даних і верифікації учасників.

Національний суспільно-медійний проект «Нові лідери» розпочато 12 березня. Проект започаткований 34 громадськими організаціями й підтриманий групою StarLightMedia.

«Нові лідери» – це можливість проявити себе для людей, які прагнуть брати й беруть активну участь у суспільному житті країни; стартап для майбутніх громадських діячів, активістів, політиків та держслужбовців.

Учасники повинні представити свої ідеї експертам, ЗМІ та інтернет-аудиторії. Ті, хто набере найбільше голосів, стануть героями телевізійного формату, який вийде в ефір телеканалу ICTV у вересні 2018 року. Переможець отримає не лише соціальний капітал та медійність, але і грошовий приз для реалізації ідеї або початку політичної кар’єри.

Реєстрація учасників триватиме до 30 квітня на сайті novilidery.com