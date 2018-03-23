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Главная / Уже более 300 человек зарегистрировалось для участия в проекте «Нові лідери» / 23.03.2018 17:59

Уже более 300 человек зарегистрировалось для участия в проекте «Нові лідери»

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Об этом сообщила Светлана Матвиенко, руководитель Украинской школы политических студий и член наблюдательного совета проекта.60 человек зарегистрировались как будущие лидеры, остальные – как избиратели. Участники проекта представляют все регионы Украины, половина зарегистрированных – в возрастной категории 25-35 лет.

С анкетами и предвыборными программами первых зарегистрированных участников уже можно ознакомиться на странице проекта https://novilidery.com/lidery

Анкеты будут добавляться в процессе обработки данных и верификации участников.

Национальный общественно-медийный проект «Нові лідери» стартовал 12 марта. Проект инициирован 34 общественными организациями и поддержан группой StarLightMedia.

НОВІ ЛІДЕРИ

«Новые лидеры» – это возможность проявить себя для людей, которые стремятся участвовать и активно участвуют в общественной жизни страны; стартап для будущих общественных деятелей, активистов, политиков и госслужащих.

Участники должны представить свои идеи экспертам, СМИ и интернет-аудитории. Те, кто наберет больше всего голосов, станут героями телевизионного формата, который выйдет в эфир телеканала ICTV в сентябре 2018 года. Победитель получит не только социальный капитал и медийность, но и денежный приз для реализации идеи или начала политической карьеры.

Регистрация участников продлится до 30 апреля на сайте сайті novilidery.com

Теги: Нові лідери, проекти ICTV
23.03.2018 17:59
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