Уже более 300 человек зарегистрировалось для участия в проекте «Нові лідери»

Об этом сообщила Светлана Матвиенко, руководитель Украинской школы политических студий и член наблюдательного совета проекта.60 человек зарегистрировались как будущие лидеры, остальные – как избиратели. Участники проекта представляют все регионы Украины, половина зарегистрированных – в возрастной категории 25-35 лет.

С анкетами и предвыборными программами первых зарегистрированных участников уже можно ознакомиться на странице проекта https://novilidery.com/lidery

Анкеты будут добавляться в процессе обработки данных и верификации участников.

Национальный общественно-медийный проект «Нові лідери» стартовал 12 марта. Проект инициирован 34 общественными организациями и поддержан группой StarLightMedia.

«Новые лидеры» – это возможность проявить себя для людей, которые стремятся участвовать и активно участвуют в общественной жизни страны; стартап для будущих общественных деятелей, активистов, политиков и госслужащих.

Участники должны представить свои идеи экспертам, СМИ и интернет-аудитории. Те, кто наберет больше всего голосов, станут героями телевизионного формата, который выйдет в эфир телеканала ICTV в сентябре 2018 года. Победитель получит не только социальный капитал и медийность, но и денежный приз для реализации идеи или начала политической карьеры.

Регистрация участников продлится до 30 апреля на сайте сайті novilidery.com