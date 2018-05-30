Вихідні зі Стейтемом: фільми «Паркер» та «Ефект колібрі» на ICTV

Коли у фільмах з’являється Джейсон Стейтем – можна очікувати ефектні сцени битв, гонитв та перестрілок, адже цей актор відомий всьому світові своєю професійною грою в бойовиках та трилерах. Цими вихідними ICTV пропонує глядачам провести вихідні разом зі Стейтемом і подивитись в суботу о 20:10 фільм «Паркер», а в неділю о 20:35 «Ефект колібрі».

«Паркер» – кримінальний трилер про ображеного грабіжника-одинака

За сюжетом головний герой Паркер разом із компанією надійних хлопців декілька разів на рік здійснює пограбування, а потім відпочиває на кращих курортах під чужим іменем та з підробними документами. Та одного разу новий напарник Паркера відмовляється ділитися долею і головний герой вступає в жорстоку боротьбу.

Звісно, у фільмі вистачає битв та перестрілок, в яких Стейтем виглядає на всі 100%. Та найголовніше, що всі сцени зняті реалістично і головний герой не виглядає суперменом, оскільки йому теж частенько дістається від супротивників.

До речі, в трилері можна побачити ще одне всесвітньо відоме обличчя – Дженніфер Лопес. Популярна американська співачка чудово зіграла смішну та кмітливу помічницю Паркера і співробітницю агентства з нерухомості.

Дивіться фільм «Паркер» у суботу о 20:10 на ICTV.

«Ефект колібрі» – кримінальна драма з мотивами помсти та справедливості

В цій картині Стейтем грає колишнього спецназівця, який вирішив розпочати життя з чистого листа. Тепер він погоджується працювати на азіатську мафію, але познайомившись ближче зі злочинним світом свого міста розуміє, що не може спокійно дивитись на беззаконня. Останньою краплею стає те, що кохана спецназівця гине від рук бандитів і він вирішує помститись за неї та відновити справедливість.

«Ефект колібрі» має певну відмінність від багатьох інших фільмів, в яких знімався Джейсон Стейтем. Британський бойовик на відміну від американських – пропонує глядачам мінімум спецефектів, битв, крутих гонитв та акцентує увагу на драматичній життєвій історії. Але це зовсім не погано, оскільки картина «Ефект колібрі» відкриває нову межу акторських здібностей Стейтема.

До речі, у США та Великобританії фільм був заборонений до показу для підлітків через досить велику кількість сцен насилля та жорстокості.

Дивіться фільм «Ефект колібрі» в неділю о 20:35 на ICTV.

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