Выходные со Стэйтемом: фильмы «Паркер» и «Эффект колибри» на ICTV

Когда в фильмах появляется Джейсон Стэйтем – можно ожидать эффектные сцены сражений, погонь и перестрелок, ведь этот актер известен всему миру своей профессиональной игрой в боевиках и триллерах. В эти выходные ICTV предлагает зрителям провести выходные вместе со Стейтемом и посмотреть в субботу в 20:10 фильм «Паркер», а в воскресенье в 20:35 «Эффект колибри».

«Паркер» – криминальный триллер об обиженном грабителе-одиночке

По сюжету главный герой Паркер вместе с компанией надежных ребят несколько раз в год совершает ограбления, а затем отдыхает на лучших курортах под чужим именем и с поддельными документами. Но однажды новый напарник Паркера отказывается делиться долей и главный герой вступает в жестокую борьбу.

Конечно, в фильме хватает сражений и перестрелок, в которых Стэйтем выглядит на все 100%. Но самое главное, что все сцены сняты реалистично и главный герой не выглядит суперменом, поскольку ему тоже частенько достается от противников.

Кстати, в триллере можно увидеть еще одно всемирно известное лицо – Дженнифер Лопес. Популярная американская певица прекрасно сыграла смешную и сообразительную помощницу Паркера и сотрудницу агентства по недвижимости.

Смотрите фильм «Паркер» в субботу в 20:10 на ICTV.

«Эффект колибри» – криминальная драма с мотивами мести и справедливости

В этой картине Стэйтем играет бывшего спецназовца, который решил начать жизнь с чистого листа. Теперь он соглашается работать на азиатскую мафию, но познакомившись ближе с преступным миром своего города понимает, что не может спокойно смотреть на беспредел. Последней каплей становится то, что любимая спецназовца погибает от рук бандитов и он решает отомстить за нее и восстановить справедливость.

«Эффект колибри» имеет определенное отличие от многих других фильмов, в которых снимался Джейсон Стэтхэм. Британский боевик в отличие от американских – предлагает зрителям минимум спецэффектов, сражений, крутых погонь и акцентирует внимание на драматической жизненной истории. Но это совсем не плохо, так как картина «Эффект колибри» открывает новую грань актерских способностей Стейтема.

Кстати, в США и Великобритании фильм был запрещен к показу для подростков через достаточно большое количество сцен насилия и жестокости.

Смотрите фильм «Эффект колибри» в воскресенье в 20:35 на ICTV.

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