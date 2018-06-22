Вихідні без пам’яті: комедія «Похмілля у Вегасі» – всі частини на ICTV

Якщо Ви бажаєте провести ці вихідні весело та незабутньо, а також зарядитись сповна позитивними емоціями – радимо негайно вмикати ICTV, адже в суботу та неділю телеканал покаже всі частини улюбленої комедії мільйонів глядачів по всьому світу – «Похмілля у Вегасі».

За сюжетом, наречений Даг вирішив ретельно підготуватись до свого весілля, але спочатку разом із найкращими друзями він вирушає на грандіозний парубоцький вечір до Лас-Вегасу. Спочатку вечірка йшла по плану, але згодом із друзями почали траплятись справжні пригоди. Наступного ранку їм доведеться докласти чимало зусиль, аби пригадати всі події тієї бурхливої ночі.

Цікавий факт:

Комедія здобула шалений успіх: зокрема, світові касові збори склали близько 467 мільйонів доларів, а також фільм здобув премію «Золотий глобус» в категорії «Найкращий фільм».

Дивіться фільм «Похмілля у Вегасі» в суботу о 20:06, повтор – в неділю о 14:56 на ICTV.

В другій частині найкращі друзі летять до Таїланду на весілля Стю і тепер планують спокійне святкування, але вечірка у Лас-Вегасі знову повторюється, щоправда з новими пригодами. Друзям терміново потрібно зібратися з думками, аби пригадати все, що вони накоїли минулої ночі та виправити ситуацію.



Цікавий факт:

Спочатку планувалось, що у цій картині тату-майстера зіграє Мел Гібсон, але його кандидатуру було відхилено через протести знімальної групи.

Дивіться фільм «Похмілля-2: із Вегаса у Бангкок» в суботу о 22:04, повтор – в неділю о 16:50 на ICTV.

Фінальна частина комедії обійдеться без весіль та парубоцьких вечірок, адже всі зусилля головних героїв будуть спрямовані на те, щоб визволити свого друга Алана із психіатричної лікарні. Проте сумно їм не буде і цього разу. Шалена компанія відправляється в дорогу, де на них чекають непередбачувані повороти долі із найбільш неочікуваними наслідками.

Цікавий факт:

Остання частина трилогії стала не менш успішною від двох попередніх, що буває вкрай рідко у світовому кінематографі. Також трейлер фільму здобув перемогу на церемонії «Golden Trailer Awards» у категорії «Найкраща комедія».



Дивіться фільм «Похмілля: частина 3» у неділю о 20:36.

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