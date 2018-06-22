Выходные без памяти: комедия «Мальчишник в Вегасе» – все части на ICTV

Если Вы хотите провести эти выходные весело и незабываемо, а также зарядиться положительными эмоциями – советуем немедленно включать ICTV, ведь в субботу и воскресенье телеканал покажет все части любимой комедии миллионов зрителей по всему миру – «Мальчишник в Вегасе».

По сюжету, жених Даг решил тщательно подготовиться к своей свадьбе, но сначала вместе с лучшими друзьями он отправляется на грандиозный холостяцкий вечер в Лас-Вегас. Сначала вечеринка шла по плану, но потом с друзьями начали случаться настоящие приключения. На следующее утро им придется приложить немало усилий, чтобы вспомнить все события той бурной ночи.

Интересный факт:

Комедия получила огромный успех: в частности, мировые кассовые сборы составили около 467 миллионов долларов, а также фильм получил премию «Золотой глобус» в категории «Лучший фильм».

Смотрите фильм «Мальчишник в Вегасе» в субботу в 20:06, повтор – в воскресенье в 14:56 на ICTV.

Во второй части лучшие друзья летят в Таиланд на свадьбу Стю и теперь планируют спокойное празднование, но вечеринка в Лас-Вегасе снова повторяется, правда с новыми приключениями. Друзьям срочно нужно собраться с мыслями, чтобы вспомнить все, что они натворили прошлой ночью и исправить ситуацию.



Интересный факт:

Сначала планировалось, что в этой картине тату-мастера сыграет Мел Гибсон, но его кандидатура была отклонена из-за протестов съемочной группы.

Смотрите фильм «Мальчишник-2: из Вегаса в Бангкок» в субботу в 22:04, повтор – в воскресенье в 16:50 на ICTV.

Финальная часть комедии обойдется без свадеб и мальчишников, ведь все усилия главных героев будут направлены на то, чтобы освободить своего друга Алана из психиатрической больницы. Однако печально им не будет и на этот раз. Безумная компания отправляется в дорогу, где их ждут непредсказуемые повороты судьбы из самыми неожиданными последствиями.

Интересный факт:

Последняя часть трилогии стала не менее успешной от двух предыдущих, что бывает крайне редко в мировом кинематографе. Также трейлер фильма одержал победу на церемонии «Golden Trailer Awards» в категории «Лучшая комедия».



Смотрите фильм «Мальчишник: часть 3» в воскресенье в 20:36.

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