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Головна / Фільми «Падіння Олімпу», «Падіння Лондона», «Захоплення підземки 123» та «Штурм Білого дому» / 02.08.2018 16:46

Фільми «Падіння Олімпу», «Падіння Лондона», «Захоплення підземки 123» та «Штурм Білого дому»

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Напевно, важко придумати більш драматичний сюжет, ніж взяття заручників. Подібні фільми завжди супроводжуються напругою та переживаннями разом із героями. Якщо Ви давно не отримували потужної порції адреналіну і бажаєте гострих емоцій, радимо вмикати на вихідних ICTV, адже цього разу вони будуть вибуховими!

«Падіння Олімпу»

У трилері «Падіння Олімпу» на головному героєві, якого грає талановитий британський актор Джерард Батлер, лежить величезна відповідальність: не дати можливості терористам застосувати ядерну зброю і врятувати Президента.

Дивіться фільм «Падіння Олімпу» в суботу о 22:34 та неділю о 14:26 на ICTV

«Падіння Лондона»

Це сиквел фільму «Падіння Олімпу». Цього разу загадкова загибель прем’єр-міністра Великобританії збирає глав провідних світових держав на церемонії прощання. Незабаром з’ясовується, що там планується великий теракт, якому в силах запобігти лише головний герой – Майк Беннінг.

Дивіться фільм «Падіння Лондона» в суботу о 20:12 та неділю о 16:51 на ICTV

«Захоплення підземки 123»

Неймовірна напруга тримається у фільмі «Захоплення підземки 123». Терористи утримують заручників у Нью-Йоркському метро та вимагають від міської влади 10 мільйонів доларів, які повинні бути передані їм протягом години. Чи будуть виконані вимоги злочинців і ніхто із пасажирів не постраждає?

Дивіться фільм «Захоплення підземки 123» в неділю о 19:10 на ICTV

«Штурм Білого дому»

Одного разу співробітник держбезпеки, котрого зіграв Ченінг Татум, приходить в Білий дім влаштовуватись на посаду в структуру охорони Президента. Саме в цей день він прийшов зі своєю дочкою і саме тоді Білий дім починають атакувати терористи. Тепер головному героєві доведеться докласти чимало зусиль, аби врятувати життя своїй доньці, собі та Президентові.

Дивіться фільм «Штурм Білого дому» в неділю о 21:12 на ICTV

 

Теги: Захоплення підземки, фільми ICTV
02.08.2018 16:46
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