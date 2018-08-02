Фільми «Падіння Олімпу», «Падіння Лондона», «Захоплення підземки 123» та «Штурм Білого дому»

Напевно, важко придумати більш драматичний сюжет, ніж взяття заручників. Подібні фільми завжди супроводжуються напругою та переживаннями разом із героями. Якщо Ви давно не отримували потужної порції адреналіну і бажаєте гострих емоцій, радимо вмикати на вихідних ICTV, адже цього разу вони будуть вибуховими!

«Падіння Олімпу»

У трилері «Падіння Олімпу» на головному героєві, якого грає талановитий британський актор Джерард Батлер, лежить величезна відповідальність: не дати можливості терористам застосувати ядерну зброю і врятувати Президента.

Дивіться фільм «Падіння Олімпу» в суботу о 22:34 та неділю о 14:26 на ICTV

«Падіння Лондона»

Це сиквел фільму «Падіння Олімпу». Цього разу загадкова загибель прем’єр-міністра Великобританії збирає глав провідних світових держав на церемонії прощання. Незабаром з’ясовується, що там планується великий теракт, якому в силах запобігти лише головний герой – Майк Беннінг.

Дивіться фільм «Падіння Лондона» в суботу о 20:12 та неділю о 16:51 на ICTV

«Захоплення підземки 123»

Неймовірна напруга тримається у фільмі «Захоплення підземки 123». Терористи утримують заручників у Нью-Йоркському метро та вимагають від міської влади 10 мільйонів доларів, які повинні бути передані їм протягом години. Чи будуть виконані вимоги злочинців і ніхто із пасажирів не постраждає?

Дивіться фільм «Захоплення підземки 123» в неділю о 19:10 на ICTV

«Штурм Білого дому»

Одного разу співробітник держбезпеки, котрого зіграв Ченінг Татум, приходить в Білий дім влаштовуватись на посаду в структуру охорони Президента. Саме в цей день він прийшов зі своєю дочкою і саме тоді Білий дім починають атакувати терористи. Тепер головному героєві доведеться докласти чимало зусиль, аби врятувати життя своїй доньці, собі та Президентові.

Дивіться фільм «Штурм Білого дому» в неділю о 21:12 на ICTV