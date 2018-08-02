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Главная / Фильмы «Падение Олимпа», «Падение Лондона», «Захват подземки 123» и «Штурм Белого дома» / 02.08.2018 16:46

Фильмы «Падение Олимпа», «Падение Лондона», «Захват подземки 123» и «Штурм Белого дома»

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Наверное, трудно придумать более драматический сюжет, чем взятие заложников. Подобные фильмы всегда сопровождаются напряжением и переживаниями вместе с героями. Если Вы давно не получали мощной порции адреналина и хотите острых эмоций, советуем включать на выходных ICTV, ведь на этот раз они будут взрывными!

«Падение Олимпа»

В триллере «Падение Олимпа» на главном герое, которого играет талантливый британский актер Джерард Батлер, лежит огромная ответственность: не дать возможности террористам применить ядерное оружие и спасти президента.

Смотрите фильм «Падение Олимпа» в субботу в 22:34 и воскресенье в 14:26 на ICTV

«Падение Лондона»

Это сиквел фильма «Падение Олимпа». На этот раз загадочная гибель премьер-министра Великобритании собирает глав ведущих мировых держав на церемонии прощания. Вскоре выясняется, что там планируется крупный теракт, который в силах предотвратить только главный герой – Майк Беннинг.

Смотрите фильм «Падение Лондона» в субботу в 20:12 и воскресенье в 16:51 на ICTV

«Захват подземки 123»

Невероятное напряжение держится в фильме «Захват подземки 123». Террористы удерживают заложников в Нью-Йоркском метро и требуют от городских властей 10 миллионов долларов, которые должны быть переданы им в течение часа. Будут ли выполнены требования преступников и никто из пассажиров не пострадает?

Смотрите фильм «Захват подземки 123» в воскресенье в 19:10 на ICTV

«Штурм Белого дома»

Однажды сотрудник госбезопасности, которого сыграл Ченинг Татум, приходит в Белый дом устраиваться на должность в структуру охраны Президента. Именно в этот день он пришел со своей дочерью и именно тогда Белый дом начинают атаковать террористы. Теперь главному герою придется приложить немало усилий, чтобы спасти жизнь своей дочери, себе и президенту.

Смотрите фильм «Штурм Белого дома» в воскресенье в 21:12 на ICTV

 

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Теги: Захоплення підземки, фільми ICTV
02.08.2018 16:46
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