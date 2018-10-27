Вперше за 4 сезони ведучі «Особливостей національної роботи» працювали відразу в двох країнах

Цього разу Андрій Зрожевський та Олег Шевчук відправились в Іберо-Америку – регіон, який об’єднує іспаномовні держави Латинської Америки. І вперше за всі чотири сезони тревел-шоу ведучі працювали одразу в двох країнах: Панамі та Еквадорі.

Історія Іберо-Америки починається ще з 15 століття, а саме з походів іспанських колоністів, які завойовували Південну Америку. Невипадково у цих країнах архітектура дуже нагадує іспанську, а місцеві жителі не розмовляють мовою своїх предків.

У новому випуску на наших ведучих чекали роботодавці із вкрай неординарними завданнями: Андрію Зрожевському довелося добувати лід в Еквадорі, а Олегу Шевчуку танцювати із дияволами на церковному святі! Які ще цікаві професії опанували хлопці? Дізнайтеся просто зараз у 9 випуску 4 сезону тревел-шоу «Особливості національної роботи».

Дивіться програму «Особливості національної роботи» – 4 сезон щосуботи об 11:45 на ICTV.

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