Впервые за 4 сезона ведущие «Особенностей национальной работы» работали сразу в двух странах

На этот раз Андрей Зрожевский и Олег Шевчук отправились в Иберо-Америку – регион, который объединяет испаноязычные государства Латинской Америки. И впервые за все четыре сезона тревел-шоу ведущие работали сразу в двух странах: Панаме и Эквадоре.

История Иберо-Америки начинается еще с 15 века, а именно с походов испанских колонистов, которые завоевывали Южную Америку. Неслучайно в этих странах архитектура очень напоминает испанскую, а местные жители не говорят на языке своих предков.

В новом выпуске наших ведущих ждали работодатели с крайне неординарными задачами: Андрею Зрожевскому пришлось добывать лед в Эквадоре, а Олегу Шевчуку танцевать с дьяволами на церковном празднике! Какие еще интересные профессии освоили ребята? Узнайте прямо сейчас в 9 выпуске 4 сезона тревел-шоу «Особенности национальной работы».

Смотрите программу «Особенности национальной работы» – 4 сезон каждую субботу в 11:45 на ICTV.

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