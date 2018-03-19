Війна Росії в Україні: прем’єра документального фільму на ICTV

Сьогодні, 19 березня, канал ICTV покаже документальний фільм власного виробництва «Мир и Война». Фільм складається з двох частин, які вийдуть в ефір о 20:20 та 21:30.

Сюжет стрічки розгортається навколо подій в Україні 2014-2017 років: незаконна анексія Криму, «російська весна», «Іловайський котел», воєнні дії на Донбасі, а також загроз, які постали перед цілим світом.

У фільмі зібрані коментарі світових політиків, факти журналістських розслідувань, свідчення експертів та очевидців, секретні розмови російських політиків.

Фільм вийде російською мовою, щоб донести правдиву інформацію до максимальної кількості глядачів із різних країн, у тому числі пострадянських.

Повтор стрічки «Мир и Война» відбудеться у вівторок, 20 березня, о 10:10 та 11:10 на каналі ICTV.



