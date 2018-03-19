Война России в Украине: премьера документального фильма на ICTV

Сегодня, 19 марта, канал ICTV покажет документальный фильм собственного производства «Мир и Война». Фильм состоит из двух частей, которые выйдут в эфир в 20:20 и 21:30.

Сюжет ленты разворачивается вокруг событий в Украине 2014-2017 годов: незаконная аннексия Крыма, «русская весна», «Иловайский котел», военные действия на Донбассе, а также угроз, стоящих перед всем миром.

В фильме собраны комментарии мировых политиков, факты журналистских расследований, свидетельства экспертов и очевидцев, секретные разговоры российских политиков.

Фильм выйдет на русском языке, чтобы донести правдивую информацию до максимального количества зрителей из разных стран, в том числе постсоветских.

Повтор фильма «Мир и Война» состоится во вторник, 20 марта, в 10:10 и 11:10 на канале ICTV.

