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Головна / ВІД КОРОНАВІРУСУ НАС ВРЯТУЄ СВІДОМА САМОІЗОЛЯЦІЯ – ОКСАНА СОКОЛОВА / 16.03.2020 15:52
16.03.2020 15:52
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ВІД КОРОНАВІРУСУ НАС ВРЯТУЄ СВІДОМА САМОІЗОЛЯЦІЯ – ОКСАНА СОКОЛОВА


У своїй програмі Факти тижня. 100 хвилин Оксана Соколова продемонструвала графік поширення коронавірусу в китайській провінції Хубей. За її словами, офіційні та реальні показники на ньому дуже різняться.

Ще до початку офіційної епідемії в Китаї люди, не усвідомлюючи масштабів хвороби, ходили і заражали одне одного. В результаті число інфікованих на COVID-19 зросло до катастрофічної позначки.

«Вірус шириться скрізь за однаковим принципом. Епідемії в Україні немає, бо випадки не підтверджують офіційно. Вірус поміж нами точно є і єдиний спосіб не дати йому ширитися – це свідома самоізоляція. Обмежити коло спілкування, не тусити, не ходити до барів, магазинів, за можливості. А літнім людям взагалі бажано не ходити в Ощадбанк чи на пошту», – запевняє Оксана Соколова.

Ведуча навела приклад Італії, де ще до оголошення карантину, захворіли тисячі людей. В результаті медицина не була готова до такого спалаху хвороби.

«Тому наша доля в наших руках. Переходьте на режим роботи онлайн, самоізолюйтеся та будьте здорові!» – підкреслила Оксана Соколова.

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16.03.2020 15:52



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