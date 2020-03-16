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Главная / ОТ КОРОНАВИРУСА НАС СПАСЕТ СОЗНАТЕЛЬНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ – ОКСАНА СОКОЛОВА / 16.03.2020 15:52
16.03.2020 15:52
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ОТ КОРОНАВИРУСА НАС СПАСЕТ СОЗНАТЕЛЬНАЯ САМОИЗОЛЯЦИЯ – ОКСАНА СОКОЛОВА


В своей программе Факты недели. 100 минут Оксана Соколова продемонстрировала график распространения коронавируса в китайской провинции Хубэй. По ее словам, официальные и реальные показатели на нем очень отличаются.

Еще до начала официальной эпидемии в Китае люди, не осознавая масштабов болезни, ходили и заражали друг друга. В результате число инфицированных COVID-19 возросло до катастрофической отметки.

«Вирус распространяется везде по одинаковому принципу. Эпидемии в Украине нет, потому что случаи не подтверждают официально. Вирус между нами точно есть и единственный способ не дать ему распространяться – это сознательная самоизоляция. Ограничить круг общения, а не тусить, не ходить в бары, магазины, по возможности. А пожилым людям вообще желательно не ходить в Ощадбанк или на почту», – уверяет Оксана Соколова.

Ведущая привела пример Италии, где еще до объявления карантина, заболели тысячи человек. В результате медицина не была готова к такой вспышки болезни.

«Поэтому наша судьба в наших руках. Переходите на режим работы онлайн, самоизолируйтесь и будьте здоровы!» – подчеркнула Оксана Соколова.

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16.03.2020 15:52



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