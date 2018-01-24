Весняний сезон на ICTV: 5 гучних прем’єр 2018 року

Незабаром на ICTV стартує весняний сезон! На глядачів чекають прем’єри: четвертий сезон скетч-шоу «На трьох», п’ятий сезон «Дизель Шоу», тревел-шоу «Особливості національної роботи-3» з новим ведучим, продовження третього сезону серіалу «Пес», а також прем’єра україномовного комедійного серіалу «Копи на роботі».

В центрі уваги гумористичного скетч-шоу «На трьох» опиняються персонажі, в яких ви впізнаєте не лише своїх знайомих, а можливо й себе. Головні герої – це звичайні люди, які щодня ходять на роботу та інколи опиняються в незручних та доволі смішних ситуаціях. У новому сезоні — нові герої та нові ситуації, які просто змусять вас сміятися!

Дивіться скетч-шоу «На трьох-4» з 6 лютого на ICTV з вівторка по четвер о 22:20 відразу по дві серії.

Скучили за прем’єрними випусками «Дизель Шоу»? П’ятий сезон не за горами! Актори «Дизель Шоу» можуть розсмішити навіть найбільш затятих скептиків. Їхні пародії обговорюють всі, хто цінує якісний гумор, концерти постійно збирають аншлаги, а номера акторів в інтернеті набирають мільйони переглядів. Цієї весни на глядачів чекає ще більше веселих номерів, сценок, пародій та скетчів!

Дивіться «Дизель Шоу» 5 сезон з 2 березня на ICTV.

Третій сезон тревел-шоу «Особливості національної роботи» здивує вас по-справжньому! Новий ведучий, новий континент, нові небезпеки і пригоди. Команда тревел-шоу розкаже вам, як заробити у Північній Америці! Скільки платять за прибирання Манхеттену? Чи дійсно цікаво бути ковбоєм? Як виглядає кіновиробництво у Голівуді насправді? І які смертельні небезпеки приховує поїздка у Мексику? Не пропустіть неймовірний сезон з Андрієм Зрожевським та новим ведучим!

Дивіться тревел-шоу «Особливості національної роботи» – третій сезон з 3 березня на ICTV.

Історія про дружбу поліцейського Макса Максимова та його Пса продовжується. В третьому сезоні незвичайний дует розслідує ще більше складних та загадкових детективних історій, які приховують безліч небезпек для головних героїв. Не пропустіть драматичне завершення третього сезону!

Дивіться нові епізоди серіалу «Пес» у квітні на ICTV.

Україномовний комедійний серіал «Копи на роботі» покаже глядачу повсякденне життя районного відділу поліції, який бореться з місцевою злочинністю. Поліцейським доводиться мати справу з усіма: від старої інтелігенції та студентів до безхатченків та грабіжників. Життєвий гумор, яскраві персонажі та ситуації, які знайому кожному!

Дивіться новий комедійний серіал «Копи на роботі» вже в квітні на ICTV.