Весенний сезон на ICTV: 5 громких премьер 2018

Вскоре на ICTV стартует весенний сезон! Зрителей ждут премьеры: четвертый сезон скетч-шоу «На троих», пятый сезон «Дизель Шоу», тревел-шоу «Особенности национальной работы-3» с новым ведущим, продолжение третьего сезона сериала «Пес», а также премьера украиноязычного комедийного сериала «Копы на работе».

В центре внимания юмористического скетч-шоу «На троих» оказываются персонажи, в которых вы узнаете не только своих знакомых, а возможно и себя. Главные герои — это обычные люди, которые ежедневно ходят на работу и иногда оказываются в неудобных и довольно смешных ситуациях. В новом сезоне — новые герои и новые ситуации, которые просто заставят вас смеяться!

Смотрите скетч-шоу «На троих-4» с 6 февраля на ICTV со вторника по четверг в 22:20 сразу по две серии.

Соскучились по премьерному выпуску «Дизель Шоу»? Пятый сезон не за горами! Актеры «Дизель Шоу» могут рассмешить даже самых ярых скептиков. Их пародии обсуждают все, кто ценит качественный юмор, концерты постоянно собирают аншлаги, а номера актеров в интернете набирают миллионы просмотров. Этой весной зрителей ждет еще больше веселых номеров, сценок, пародий и скетчей!

Смотрите «Дизель Шоу» 5 сезон со 2 марта на ICTV.

Третий сезон тревел-шоу «Особенности национальной работы» удивит вас по-настоящему! Новый ведущий, новый континент, новые опасности и приключения. Команда тревел-шоу расскажет вам, как заработать в Северной Америке! Сколько платят за уборку Манхэттена? Действительно ли интересно быть ковбоем? Как выглядит кинопроизводство в Голливуде на самом деле? И какие смертельные опасности таит поездка в Мексику? Не пропустите невероятный сезон с Андреем Зрожевским и новым ведущим!

Смотрите тревел-шоу «Особенности национальной работы» — третий сезон с 3 марта на ICTV.

История о дружбе полицейского Макса Максимова и его Пса продолжается. В третьем сезоне необычный дуэт расследует еще больше сложных и загадочных детективных историй, которые скрывают множество опасностей для главных героев. Не пропустите драматическое завершение третьего сезона!

Смотрите новые эпизоды сериала «Пес» в апреле на ICTV.

Украиноязычный комедийный сериал «Копы на работе» покажет зрителю повседневную жизнь районного отдела полиции, который борется с местной преступностью. Полицейским приходится иметь дело со всеми: от старой интеллигенции и студентов к бездомным и грабителям. Жизненный юмор, яркие персонажи и ситуации, которые знакомы каждому!

Смотрите новый комедийный сериал «Копы на работе» уже в апреле на ICTV.