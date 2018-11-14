15 листопада відбудеться Великий Фінал національного телепроекту «Нові лідери» на ICTV. За крок до перемоги залишилося лише троє – Ольга Матюшина, Сергій Замідра та Максим Бородін. Кожен з них достойний бути першим, але чий проект найважливіший і хто отримає мільйон гривень на його реалізацію, глядачі дізнаються вже цього четверга.

Ольга Матюшина – захищає Біличанський ліс від знищення. Максим Бородін – бореться за чисте повітря у промислових регіонах. Сергій Замідра – створює мережу розумних містечок в Україні. У новому випуску ця трійка фіналістів захищатиме свої програми. Глядачі дізнаються, що конкретно нові лідери вже зробили для реалізації своїх амбітних проектів і на що вони витратять мільйон гривень у разі перемоги. Все це – під прицільними питаннями від профільних експертів і Відбіркового комітету. А хто стане переможцем національного телепроекту «Нові лідери» – вирішать телеглядачі СМС-голосуванням у прямому ефірі.

Фінальний випуск проекту готує для глядачів несподіванку – у студії будуть присутні двоє учасників, які за рішенням Відбіркового комітету увійшли до десятки фіналістів, але відмовились боротися за мільйон.



Хто це і чому вони не взяли участь у телевізійному етапі проекту – дивіться цього четверга, 15 листопада о 22.20 на телеканалі ICTV.

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