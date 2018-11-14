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Главная / Большой Финал национального телепроекта «Новые лидеры» / 14.11.2018 17:25

Большой Финал национального телепроекта «Новые лидеры»

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15 ноября состоится Большой Финал национального телепроекта «Новые лидеры» на ICTV. В шаге от победы осталось только трое – Ольга Матюшина, Сергей Замидра и Максим Бородин. Каждый из них достоин быть первым, но чей проект самый важный и кто получит миллион гривен на его реализацию, зрители узнают уже в этот четверг.

Ольга Матюшина – защищает Беличанский лес от уничтожения. Максим Бородин – борется за чистый воздух в промышленных регионах. Сергей Замидра – создает сеть умных городков в Украине. В новом выпуске эта тройка финалистов будет защищать свои программы. Зрители узнают, что именно новые лидеры уже сделали для реализации своих амбициозных проектов и на что они потратят миллион гривен в случае победы. Все это – под прицельными вопросами от профильных экспертов и Отборочного комитета. А кто станет победителем национального телепроекта «Новые лидеры» – решат телезрители СМС-голосованием в прямом эфире.

Финальный выпуск проекта готовит для зрителей сюрприз – в студии будут присутствовать двое участников, которые по решению Отборочного комитета вошли в десятку финалистов, но отказались бороться за миллион.

Кто это и почему они не приняли участие в телевизионном этапе проекта – смотрите этот четверг, 15 ноября в 22.20 на телеканале ICTV.

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Теги: Нові лідери, перемога, прем'єри ICTV, фінал
14.11.2018 17:25
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