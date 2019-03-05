3 березня світ відзначає Міжнародний день слуху. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на глухоту та порушення слуху у світі хворіють понад триста мільйонів людей. Основні причини проблем зі слухом фахівці називають – надмірний шум, інфекції середнього вуха, надмірне вживання ліків.

Запобігти повній втрати слуху можливо у 60% випадків, кажуть лікарі. Головне – вчасно виявити проблему та поставити правильний діагноз. Громадська організація «Відчуй» в рамках масштабного проекту «Коли тиша заговорила» провела у столиці соціальну акцію «Перевір слух». До акції долучився і ведучий програми «Факти. Спорт» на ICTV Андрій Ковальський. Разом із своєю сім’єю він прийшов у один із київських ТЦ, щоб підтримати ініціативу громадської організації «Відчуй».

Скажу чесно, я ніколи не перевіряв слух та навіть не задумувався про таку проблему, як порушення слуху

Тож мені було цікаво дізнатися як воно там працює. До того ж нещодавно ми пережили отит у дітей і не хочемо повторення, – розповів Андрій Ковальський. – Тепер я розумію, наскільки важливо проходити профілактичний огляд і вміти прислухатися до власного організму.

На безкоштовний огляд професійним обладнанням до лікарів стояла черга охочих. Результати невтішні – проблеми зі слухом є у багатьох- констатують фахівці. Всього протягом дня фахівці перевірили 660 людей – відвідувачів торгового центру. Із них у 211 виявилися ті чи інші порушення слуху. Результати опитування, проведеного ГО «Відчуй» показали – 58% українців ні разу не перевіряли слух. Опитані розповіли, що вони навіть не задумувалися про це.















Ведучий «Факти. Спорт» на ICTV Андрій Ковальський взяв участь у соціальній акції «Перевір слух» / 8 фотографій

Тим часом ніхто не застрахований від проблем зі слухом, попереджають лікарі. Глухота може розвинутись через інфекційні хвороби, ускладнення в пологах, через хронічні вушні інфекції, побічну дію ліків, вплив надмірного шуму та носіння навушників більше однієї години поспіль та 2 годин на день. Найбільше схильні до зниження слуху чоловіки ПІСЛЯ 40. До того ж зниження слуху – це дуже підступна хвороба бо людина цього може не помічати.

На сьогоднішній день кожна десята людина у світі втрачає слух і 60% повної втрати слуху можна було б попередити, якщо вчасно виявити діагноз і почати діяти

– зазначила виконавчий директор ГО «Відчуй» Дар’я Герасимчук, закликавши українців не легковажити своїм здоров’ям.

«Коли тиша заговорила» – всеукраїнський проект громадської організації «Відчуй», яка системно займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху. За сім років діяльності організація реалізувала понад 15 всеукраїнських проектів.

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