Ведучий «Факти. Спорт» на ICTV Андрій Ковальський взяв участь у соціальній акції «Перевір слух»

3 березня світ відзначає Міжнародний день слуху. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, на глухоту та порушення слуху у світі хворіють понад триста мільйонів людей. Основні причини проблем зі слухом фахівці називають – надмірний шум, інфекції середнього вуха, надмірне вживання ліків.
Запобігти повній втрати слуху можливо у 60% випадків, кажуть лікарі. Головне – вчасно виявити проблему та поставити правильний діагноз. Громадська організація «Відчуй» в рамках масштабного проекту «Коли тиша заговорила» провела у столиці соціальну акцію «Перевір слух». До акції долучився і ведучий програми «Факти. Спорт» на ICTV Андрій Ковальський. Разом із своєю сім’єю він прийшов у один із київських ТЦ, щоб підтримати ініціативу громадської організації «Відчуй».
Скажу чесно, я ніколи не перевіряв слух та навіть не задумувався про таку проблему, як порушення слуху
Тож мені було цікаво дізнатися як воно там працює. До того ж нещодавно ми пережили отит у дітей і не хочемо повторення, – розповів Андрій Ковальський. – Тепер я розумію, наскільки важливо проходити профілактичний огляд і вміти прислухатися до власного організму.
На безкоштовний огляд професійним обладнанням до лікарів стояла черга охочих. Результати невтішні – проблеми зі слухом є у багатьох- констатують фахівці. Всього протягом дня фахівці перевірили 660 людей – відвідувачів торгового центру. Із них у 211 виявилися ті чи інші порушення слуху. Результати опитування, проведеного ГО «Відчуй» показали – 58% українців ні разу не перевіряли слух. Опитані розповіли, що вони навіть не задумувалися про це.
Тим часом ніхто не застрахований від проблем зі слухом, попереджають лікарі. Глухота може розвинутись через інфекційні хвороби, ускладнення в пологах, через хронічні вушні інфекції, побічну дію ліків, вплив надмірного шуму та носіння навушників більше однієї години поспіль та 2 годин на день. Найбільше схильні до зниження слуху чоловіки ПІСЛЯ 40. До того ж зниження слуху – це дуже підступна хвороба бо людина цього може не помічати.
На сьогоднішній день кожна десята людина у світі втрачає слух і 60% повної втрати слуху можна було б попередити, якщо вчасно виявити діагноз і почати діяти
– зазначила виконавчий директор ГО «Відчуй» Дар’я Герасимчук, закликавши українців не легковажити своїм здоров’ям.
«Коли тиша заговорила» – всеукраїнський проект громадської організації «Відчуй», яка системно займається допомогою та соціальною адаптацією людей з порушеннями слуху. За сім років діяльності організація реалізувала понад 15 всеукраїнських проектів.
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