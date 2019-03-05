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Главная / Ведущий «Факты. Спорт» на ICTV Андрей Ковальский принял участие в социальной акции «Проверь слух» / 05.03.2019 11:19

Ведущий «Факты. Спорт» на ICTV Андрей Ковальский принял участие в социальной акции «Проверь слух»

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3 марта мир отмечает Международный день слуха. По данным Всемирной организации здравоохранения, глухотой и нарушением слуха в мире болеют более трехсот миллионов человек. Основные причины проблем со слухом специалисты называют – чрезмерный шум, инфекции среднего уха, чрезмерное употребление лекарств.

Предотвратить полную потерю слуха возможно в 60% случаев, говорят врачи. Главное – вовремя выявить проблему и поставить правильный диагноз. Общественная организация «Почувствуй» в рамках масштабного проекта «Когда тишина заговорила» провела в столице социальную акцию «Проверь слух». К акции присоединился и ведущий программы «Факты. Спорт» на ICTV Андрей Ковальский. Вместе со своей семьей он пришел в один из киевских ТЦ, чтобы поддержать инициативу общественной организации «Почувствуй».

Скажу честно, я никогда не проверял слух и даже не задумывался о такой проблеме, как нарушение слуха

Поэтому мне было интересно узнать как оно там работает. К тому же недавно мы пережили отит у детей и не хотим повторения, – рассказал Андрей Ковальский. – Теперь я понимаю, насколько важно проходить профилактический осмотр и уметь прислушиваться к собственному организму.

На бесплатный осмотр профессиональным оборудованием к врачам стояла очередь желающих. Результаты неутешительные – проблемы со слухом у многих-констатируют специалисты. Всего в течение дня специалисты проверили 660 человек – посетителей торгового центра. Из них в 211 оказались те или иные нарушения слуха. Результаты опроса, проведенного ОО «Почувствуй» показали – 58% украинцев ни разу не проверяли слух. Опрошенные рассказали, что они даже не задумывались об этом.

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Ведущий «Факты. Спорт» на ICTV Андрей Ковальский принял участие в социальной акции «Проверь слух» / 8 фотографий

Тем временем никто не застрахован от проблем со слухом, предупреждают врачи. Глухота может развиться из-за инфекционных болезней, осложнений в родах, из-за хронических ушных инфекций, побочного действия лекарств, воздействия чрезмерного шума и ношения наушников более одного часа подряд и 2 часов в день. Больше всего подвержены снижению слуха мужчины ПОСЛЕ 40. К тому же, снижение слуха – это очень коварная болезнь потому что человек этого может не замечать.

На сегодняшний день каждый десятый человек в мире теряет слух и 60% полной потери слуха можно было бы предупредить, если вовремя выявить диагноз и начать действовать

– отметила исполнительный директор ОО «Почувствуй» Дарья Герасимчук, призвав украинцев не пренебрегать своим здоровьем.

«Когда тишина заговорила» – всеукраинский проект общественной организации «Почувствуй», которая системно занимается помощью и социальной адаптацией людей с нарушениями слуха. За семь лет деятельности организация реализовала более 15 всеукраинских проектов.

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Теги: Андрій Ковальський
05.03.2019 11:19
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