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Головна / Ведучий Андрій Ковальський та продюсерка Юлія Конік зустрілись зі студентами / 20.09.2019 17:47
20.09.2019 17:47
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Ведучий Андрій Ковальський та продюсерка Юлія Конік зустрілись зі студентами

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Телеведучий «Факти. Спорт» Андрій Ковальський, який вже майже 20 років щоранку інформує глядачів телеканалу ICTV, поділився своїм досвідом з майбутніми журналістами.

У Київському національному університеті культури і мистецтв Андрій разом з  продюсеркою «Факти» ICTV і «Вікна — новини» СТБ Юлією Коник провів практичне заняття для студентів.

Молодь цікавилась чим займається шеф — редактор у телевізійних новинах, о котрій прокидаються ведучі ранкових новин, а також, хто пише їм тексти?

– Я вважаю, що журналіст повинен вміти робити все: від пошуку інформації та героїв до монтажу сюжету, щоб в ефір потрапив повністю готовий матеріал – зауважив Андрій Ковальський.

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Ведучий Андрій Ковальський та продюсерка Юлія Конік зустрілись зі студентами / 4 фотографії

Окрім цього ведучий розповів про свій перший досвід роботи й чому не варто впадати у відчай після невдач на роботі.

– Я почав працювати під час першої сесії на першому курсі. Не пішов за спеціальністю, був кур’єром у видавництві. Проте заспокоював себе, що справжній журналіст має відчути «вагу» слова і в прямому і в переносному сенсі.

О шостій ранку ми забирали кореспонденцію на залізничному вокзалі, фасували по отримувачах, а потім розвозили її замовникам до початку робочого дня.

Згодом я влаштувався на телебачення і мій перший сюжет, як перший млинець, виявися глевким. Історія у тому, що просто не варто опускати руки, потрібно робити висновки після своїх провалів, адже вони трапляються у всіх.

Студенти просили рекомендацій як потрапити на телеканал і здобути популярність.

– Щоб стати журналістом не треба бути працівником каналу з першої кнопки на пульті. Для цього достатньо мати голову на плечах, девайс, наприклад, телефон з камерою, щоб вести свій блог чи канал на Youtube.

Головне – це не структура телебачення, а контент.

А наповненням ефіру займаються люди. Якщо вони зможуть знайти свою нішу, запропонувати глядачам цікавий, змістовний матеріал, тоді вони 100% будуть затребуваними, — порадив ведучий.

Після розмови Андрій Ковальський та Юлія Конік резюмували, що для становлення у професії необхідна не лише теорія, але і практика. І запросили до себе у гості на телеканал.

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Теги: Андрій Ковальський, факти ICTV, Факты. Спорт
20.09.2019 17:47
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