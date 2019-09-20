Телеведущий «Факты. Спорт» Андрей Ковальский, который уже почти 20 лет каждое утро информирует зрителей телеканала ICTV, поделился своим опытом с будущими журналистами.

В Киевском национальном университете культуры и искусств Андрей вместе с продюсеркой «Факты» ICTV и «Окна – новости» СТБ Юлией Коник провел практическое занятие для студентов.

Молодежь интересовалась чем занимается шеф – редактор в телевизионных новостях, во сколько просыпаются ведущие утренних новостей, а также, кто пишет им тексты?

– Я считаю, что журналист должен уметь делать все: от поиска информации и героев к монтажу сюжета, чтобы в эфир попал полностью готовый материал, – отметил Андрей Ковальский.







Ведущий Андрей Ковальский и продюсерка Юлия Коник встретились со студентами / 4 фотографии

Кроме этого ведущий рассказал о своем первом опыте работы и почему не стоит отчаиваться после неудач на работе.

– Я начал работать во время первой сессии на первом курсе. Не пошел по специальности, был курьером в издательстве. Однако успокаивал себя, что настоящий журналист должен почувствовать «вес» слова и в прямом и в переносном смысле.

В шесть утра мы забирали корреспонденцию на железнодорожном вокзале, фасовали по получателям, а затем развозили ее заказчикам до начала рабочего дня.

Впоследствии я устроился на телевидение и мой первый сюжет, как первый блин, оказался комом. История о том, что просто не стоит опускать руки, нужно делать выводы после своих провалов, ведь они случаются у всех.

Студенты просили рекомендаций как попасть на телеканал и получить известность.

– Чтобы стать журналистом не надо быть работником канала с первой кнопки на пульте. Для этого достаточно иметь голову на плечах, девайс, например, телефон с камерой, чтобы вести свой блог или канал на Youtube.

Главное – это не структура телевидения, а контент.

А наполнением эфира занимаются люди. Если они смогут найти свою нишу, предложить зрителям интересный, содержательный материал, тогда они 100% будут востребованы, – посоветовал ведущий.

После разговора Андрей Ковальский и Юлия Коник резюмировали, что для становления в профессии необходима не только теория, но и практика. И пригласили к себе в гости на телеканал.

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