Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
Главная / Ведущий Андрей Ковальский и продюсерка Юлия Коник встретились со студентами / 20.09.2019 17:47
20.09.2019 17:47
Поделиться

Ведущий Андрей Ковальский и продюсерка Юлия Коник встретились со студентами

0

Телеведущий «Факты. Спорт» Андрей Ковальский, который уже почти 20 лет каждое утро информирует зрителей телеканала ICTV, поделился своим опытом с будущими журналистами.

В Киевском национальном университете культуры и искусств Андрей вместе с продюсеркой «Факты» ICTV и «Окна – новости» СТБ Юлией Коник провел практическое занятие для студентов.

Молодежь интересовалась чем занимается шеф – редактор в телевизионных новостях, во сколько просыпаются ведущие утренних новостей, а также, кто пишет им тексты?

– Я считаю, что журналист должен уметь делать все: от поиска информации и героев к монтажу сюжета, чтобы в эфир попал полностью готовый материал, – отметил Андрей Ковальский.

image image image image
Ведущий Андрей Ковальский и продюсерка Юлия Коник встретились со студентами / 4 фотографии

Кроме этого ведущий рассказал о своем первом опыте работы и почему не стоит отчаиваться после неудач на работе.

– Я начал работать во время первой сессии на первом курсе. Не пошел по специальности, был курьером в издательстве. Однако успокаивал себя, что настоящий журналист должен почувствовать «вес» слова и в прямом и в переносном смысле.

В шесть утра мы забирали корреспонденцию на железнодорожном вокзале, фасовали по получателям, а затем развозили ее заказчикам до начала рабочего дня.

Впоследствии я устроился на телевидение и мой первый сюжет, как первый блин, оказался комом. История о том, что просто не стоит опускать руки, нужно делать выводы после своих провалов, ведь они случаются у всех.

Студенты просили рекомендаций как попасть на телеканал и получить известность.

– Чтобы стать журналистом не надо быть работником канала с первой кнопки на пульте. Для этого достаточно иметь голову на плечах, девайс, например, телефон с камерой, чтобы вести свой блог или канал на Youtube.

Главное – это не структура телевидения, а контент.

А наполнением эфира занимаются люди. Если они смогут найти свою нишу, предложить зрителям интересный, содержательный материал, тогда они 100% будут востребованы, – посоветовал ведущий.

После разговора Андрей Ковальский и Юлия Коник резюмировали, что для становления в профессии необходима не только теория, но и практика. И пригласили к себе в гости на телеканал.

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.

Теги: Андрій Ковальський, факти ICTV, Факты. Спорт
20.09.2019 17:47
0



Топ видео

ЕЩЕ

Горячие материалы

ЕЩЕ

Ведущие канала

ЕЩЕ

Смотрите на ICTV

Зарегистрируйтесь

Войти использывая ваши данные

Забыли пароль?

Востановление пароля

Войти через соц. сеть

ВВЕРХ
Вверх
    Ще

    Повідомити про помилку

    Текст, який буде надіслано нашим редакторам:

    Надіслати