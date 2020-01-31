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Головна / Ведучі телеканалу ICTV візьмуть участь в Українському Тижні Моди / 31.01.2020 13:20
31.01.2020 13:20
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Ведучі телеканалу ICTV візьмуть участь в Українському Тижні Моди


1 лютого розпочинається гучна подія в світі моди – Ukrainian Fashion Week. Цьогоріч вперше на подіум разом з професійними моделями вийдуть ведучі телеканалу ICTV Юлія Зорій («Ранок у великому місті»), Вікторія Сеник («Надзвичайні новини») та Оксана Гутцайт («Факти»), а головна редакторка та ведуча Олена Фроляк (“Факти”) прочитає лекцію.

У сезоні осінь-зима 2020-2021 організатори Ukrainian Fashion Week багато уваги приділяють свідомому споживанню, тому створили проект BE SUSTAINABLE! В рамках цього проекту 3 лютого відбудеться одноденний BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, присвячений вивченню проблем, пов’язаних із розвитком сталого виробництва в Україні та світі.

Частиною заходу стануть і зіркові ведучі телеканалу ICTV, які поділяють ідеї свідомого споживання. Юлія Зорій, Вікторія Сеник та Оксана Гутцайт разом із українськими топ-моделями, відомими музикантами та інфлюенсерами продемонструють одяг українських дизайнерів, які обрали шлях змін у напрямку відповідальної моди.

– Довгий час індустрія моди не надавала належної уваги тому, наскільки вона впливає на довкілля. Проте у світлі останніх тенденцій, коли людство все більше задумується про шкоду, яку воно насить планеті, популярними стають ідеї свідомої моди. Мене тішить те, що українська fashion-спільнота не стала винятком. – розповідає Оксана Гутцайт. – Я завжди намагаюся відвідувати тиждень моди в Києві, правда, вона, як правило, збігається з моїм робочим тижнем в новинах. Та покази Bobkova, Сержа Смоліна, Олени Бурби намагаюся не пропускати.

Окрім Fashion Show пройдуть воркшопи, лекції та public talks. Місія заходу – зібрати та надихнути всіх, кого цікавить гаряча тема сьогодення та майбутнього. Тому спеціальним запрошеним спікером стала Олена Фроляк – головна редакторка інформаційної служби телеканалу ICTV, телеведуча та журналістка. Олена поділиться власним досвідом, як бути ековідповідальною і залишатися стильною, модною та яскравою.

Події пройдуть 3 лютого у “Мистецькому Арсеналі”.

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Теги: ICTV, ведучі, ведучі ICTV
31.01.2020 13:20



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