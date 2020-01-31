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Главная / Ведущие телеканала ICTV примут участие в Украинской Неделе Моды / 31.01.2020 13:20
31.01.2020 13:20
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Ведущие телеканала ICTV примут участие в Украинской Неделе Моды


1 февраля начнется громкое событие в мире моды – Ukrainian Fashion Week. В этом году впервые на подиум вместе с профессиональными моделями выйдут ведущие телеканала ICTV Юлия Зорий («Утро В Большом Городе»), Виктория Сеник («Надзвичайні новини») и Оксана Гутцайт («Факты»), а главный редактор и ведущая Елена Фроляк («Факты») прочитает лекцию.

В сезоне осень-зима 2020-2021 организаторы Ukrainian Fashion Week много внимания уделяют сознательному потреблению, поэтому создали проект BE SUSTAINABLE! В рамках этого проекта 3 февраля состоится однодневный BE SUSTAINABLE! Fashion Summit, посвященный изучению проблем, связанных с развитием устойчивого производства в Украине и мире.

Частью мероприятия станут и звездные ведущие телеканала ICTV, разделяющие идеи сознательного потребления. Юлия Зорий, Виктория Сеник и Оксана Гутцайт вместе с украинскими топ-моделями, известными музыкантами и инфлюенсерами продемонстрируют одежду украинских дизайнеров, которые выбрали путь изменений в направлении ответственной моды.

– Долгое время индустрия моды не оказывала должного внимания окружающей среде. Однако в свете последних тенденций, когда человечество все больше задумывается о вреде для планеты, популярными становятся идеи сознательной моды. Меня радует то, что украинское fashion-сообщество не стало исключением. – рассказывает Оксана Гутцайт. – Я всегда стараюсь посещать неделю моды в Киеве, правда, она, как правило, совпадает с моей рабочей неделей в новостях. Но показы Bobkova, Сержа Смолина, Елены Бурбы я стараюсь не пропускать.

Кроме Fashion Show пройдут воркшопы, лекции и public talks. Миссия мероприятия – собрать и вдохновить всех, кого интересует горячая тема настоящего и будущего. Поэтому специальным приглашенным спикером стала Елена Фроляк – главный редактор информационной службы телеканала ICTV, телеведущая и журналистка. Елена поделится собственным опытом, как быть экоотвественной и оставаться стильной, модной и яркой.

Событие состоится 3 февраля в “Мистецьком Арсеналі”.

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Теги: ICTV, ведучі, ведучі ICTV
31.01.2020 13:20



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