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Головна / Ведучі та співробітники каналу ICTV готуються до забігу з перешкодами / 19.07.2018 15:56

Ведучі та співробітники каналу ICTV готуються до забігу з перешкодами

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Цього року 28 липня команда каналу ICTV бере участь у найбільшому забігу з перешкодами Південно-Східної Європи – Legion Run 2018. Учасники від ICTV вже провели своє перше тренування.

До складу команди каналу увійшли: ведучі «Факти.Спорт» Андрій Ковальський та В’ячеслав Цимбалюк, журналісти, режисери монтажу, дизайнери, інженери та редактори. Тренує зіркову команду персональний тренер Олександр Козачок.

– Для мене Легіон Ран – новий виклик. Чесно кажучи, трішки побоювався цього старту, але після того, як я зустрівся за нашою командою – всі сумніви в успіху зникли. Наші тренування проходять у веселій, дружній обстановці. Нам допомагає професійний тренер – Олександр Козачок. Так, рівень підготовки у всіх різний. Все ж ми не спортсмени – а офісні працівники, та ще й з різних відділів. Але найголовніше що у нас є – командний дух.

Ми справді команда, а це, на мою думку, найголовніша запорука успіху. І не лише в Легіон Ран, а й у спільній справі, яку ми робимо на ICTV

– говорить спортивний ведучий Андрій Ковальський.

Legion Run відбудеться 28 липня в Києві старт команди ICTV планують розпочати о 10:40.

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Ведучі та співробітники каналу ICTV готуються до забігу з перешкодами / 5 фотографій

Legion Run – це приблизно п’ятикілометровий, орієнтований на команду забіг з перешкодами з бруду, вогню, льоду і колючого дроту, який проводиться в різних країнах по всьому світу. Legion Run –  це відмінна можливість випробувати фізичні та психологічні межі, і поділитися епічними моментами з друзями, колегами та сім’єю. Це не гонка і це не змагання проти інших. Це просто чудові веселощі для дорослих!

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Теги: Legion Run 2018, Андрій Ковальський, В’ячеслав Цимбалюк, ведучі ICTV, команда ICTV
19.07.2018 15:56
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