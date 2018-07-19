В этом году 28 июля команда канала ICTV участвует в крупнейшем забеге с препятствиями Юго-Восточной Европы – Legion Run 2018. Участники от ICTV уже провели свою первую тренировку.

В состав команды канала вошли ведущие «Факты.Спорт» Андрей Ковальский и Вячеслав Цимбалюк, журналисты, режиссеры монтажа, дизайнеры, инженеры и редакторы. Тренирует звездную команду персональный тренер Александр Козачок.

-Для меня Легион Ран – новый вызов. Честно говоря, немного опасался этого старта, но после того, как я встретился с нашей командой – все сомнения в успехе исчезли. Наши тренировки проходят в веселой, дружеской обстановке. Нам помогает профессиональный тренер – Александр Козачок. Так, уровень подготовки у всех разный. Все же мы не спортсмены – а офисные работники, да еще и з разных отделов. Но самое главное что у нас есть – командный дух.

Мы действительно команда, а это, по моему мнению, самая залог успеха. И не только в Легион Ран, но и в общем деле, которое мы делаем на ICTV

– говорит спортивный ведущий Андрей Ковальский.

Legion Run состоится 28 июля в Киеве старт команды ICTV планируют начать в 10:40.









Ведущие и сотрудники канала ICTV готовятся к забегу с препятствиями / 5 фотографий

Legion Run – это примерно пятикилометровый, ориентированный на команду забег с препятствиями из грязи, огня, льда и колючей проволоки, который проводится в разных странах по всему миру. Legion Run – это отличная возможность испытать физические и психологические границы, и поделиться эпическими моментами с друзьями, коллегами и семьей. Это не гонка и это не борьба против других. Это замечательные веселье для взрослых!

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.