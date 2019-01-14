Ведучі ICTV вітають зі Старим Новим роком

Ведучі ICTV в бекстейджі зі зйомок новорічного проморолику розповідають про свої образи, співають всесвітньо відомий хіт «Щедрик» та вітають глядачів з Новим роком.

Ведучі програми «Надзвичайні новини» Костянтин Стогній та Вікторія Сеник бажають у Новому році лише надзвичайно добрих подій.

Оксана Гутцайт дякує глядачам за відданість ICTV та бажає бути здоровими, щасливими і жити в країні без війни.

Олена Фроляк у Новому році хоче для всіх якомога більше любові, добра, розуміння та обіймів.

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