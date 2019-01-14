Ведущие ICTV поздравляют со Старым Новым годом

Ведущие ICTV в бэкстейдже со съемок новогоднего проморолика рассказывают о своих образах, поют всемирно известный хит «Щедрик» и поздравляют зрителей с Новым годом.

Ведущие программы «Чрезвычайные новости» Константин Стогний и Виктория Сеник желают в Новом году только чрезвычайно хороших событий.

Оксана Гутцайт благодарит зрителей за преданность ICTV и желает быть здоровыми, счастливыми и жить в стране без войны.

Елена Фроляк в Новом году хочет для всех как можно больше любви, добра, понимания и объятий.

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