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Главная / Ведущие ICTV поздравляют со Старым Новым годом / 14.01.2019 13:50

Ведущие ICTV поздравляют со Старым Новым годом

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Ведущие ICTV в бэкстейдже со съемок новогоднего проморолика рассказывают о своих образах, поют всемирно известный хит «Щедрик» и поздравляют зрителей с Новым годом.

Ведущие программы «Чрезвычайные новости» Константин Стогний и Виктория Сеник желают в Новом году только чрезвычайно хороших событий.

Оксана Гутцайт благодарит зрителей за преданность ICTV и желает быть здоровыми, счастливыми и жить в стране без войны.

Елена Фроляк в Новом году хочет для всех как можно больше любви, добра, понимания и объятий.

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Теги: ведучі ICTV, Новий рік
14.01.2019 13:50
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