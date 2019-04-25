Вечір кінопрем’єр: «Кавалерія» та «Повстання» на ICTV

Вижити, подолати агресію та зло і не допустити, щоб воно й надалі поширювалось у світі – надскладне завдання, яке об’єднує головних героїв фільмів «Кавалерія» та «Повстання». Та чи зможуть вони впоратись з ним? – Дивіться в п’ятницю о 20:10 та о 22:35 на ICTV.

«Кавалерія» – США, 2018

Вже чимало знято фільмів про теракт в Нью-Йорку 11 вересня 2001 року, проте ця картина розповість про події, які трапились після атаки терористів.

«Кавалерія» – є екранізацією реальної історії книги Дага Стентона про одну із найуспішніших засекречених воєнних операцій американського спецназу.

За сюжетом відразу після теракту загін з 12 сміливих спецназівців на чолі з капітаном Мітчем Нельсоном відправляється в Афганістан, де об’єднується з генералом Абдулом Рашидом Дустумом, аби в майбутньому не допустити нових жертв та ліквідувати Талібан.



В Афганістані солдати постійно знаходяться в небезпеці та зіштовхуються з низкою перешкод: вороже налаштованим населенням, не до кінця перевіреними союзниками та навіть із проблемою засобів пересування. Спецзагону необхідно якомога швидше навчитися їздити верхи, адже тільки так вони зможуть вчасно дістатися до необхідного місця.

На глядача чекають захоплюючі та реалістичні сцени битв, масштабні перестрілки, якісні спецефекти та крута акторська гра Кріса Гемсворта («Тор», «Месники), Майкла Шеннона («Форма води»), Роба Ріґґла («Мачо і ботан», «Похмілля у Вегасі»).

Дивіться прем’єру фільму «Кавалерія» в п’ятницю, 26 квітня, о 20:10 на ICTV.

«Повстання» – Великобританія, 2017

Чи ми єдині розумні істоти у всьому всесвіті? Це питання цікавило людство не одне століття. В результаті, образ інопланетян швидко став популярним в книгах, коміксах, і звісно ж, кінематографі.

Так, британський фантастичний фільм «Повстання» розповідає про вторгнення на Землю агресивних прибульців, які хочуть знищити все людство і залишитись тут єдиними господарями. Люди практично не здатні протистояти загарбникам, оскільки їх рівень науки та розвитку значно поступається технологіям інопланетян. Проте головні герої картин – спецназівець на ім’я Бо та молода дівчина Надя намагаються не просто вижити, а беруть на себе надскладну місію та вирішують відчайдушно боротися з чужинцями.



Картина обов’язково сподобається всім поціновувачам крутих спецефектів, динамічного сюжету та яскравої картинки, адже зйомки фільму проходили в африканських пустелях під палючим сонцем.

Дивіться прем’єру фільму «Постання» в п’ятницю, 26 квітня, о 22:35 на ICTV.

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