Вечер кинопремьер: «Кавалерия» и «Восстание» на ICTV

Выжить, преодолеть агрессию и зло и не допустить, чтобы оно и дальше распространялось в мире – сверхсложная задача, которая объединяет главных героев фильмов «Кавалерия» и «Восстание». Но смогут ли они справиться с ней? – Смотрите в пятницу в 20:10 и в 22:35 на ICTV.

«Кавалерия» – США, 2018

Уже много снято фильмов о теракте в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года, однако эта картина расскажет о событиях, которые произошли после атаки террористов.

«Кавалерия» – является экранизацией реальной истории книги Дага Стэнтона об одной из самых успешных засекреченных военных операций американского спецназа.

По сюжету сразу после теракта отряд из 12 смелых спецназовцев во главе с капитаном Митчем Нельсоном отправляется в Афганистан, где объединяется с генералом Абдулом Рашидом Дустумом, чтобы в будущем не допустить новых жертв и ликвидировать Талибан.



В Афганистане солдаты постоянно находятся в опасности и сталкиваются с рядом препятствий: враждебно настроенным населением, не до конца проверенными союзниками и даже с проблемой средств передвижения. Спецотряду необходимо как можно быстрее научиться ездить верхом, ведь только так они смогут вовремя добраться до необходимого места.

На зрителя ждут захватывающие и реалистичные сцены сражений, масштабные перестрелки, качественные спецэффекты и крутая актерская игра Криса Хемсворта ( «Тор», «Мстители), Майкла Шеннона («Форма воды »), Роберта Риґґла («Мачо и ботан», «Мальчишник в Вегасе»).

Смотрите премьеру фильма «Кавалерия» в пятницу, 26 апреля, в 20:10 на ICTV.

«Восстание» – Великобритания, 2017

Единственные ли мы разумные существа во всей вселенной? Этот вопрос интересовал человечество не одно столетие. В результате, образ инопланетян быстро стал популярным в книгах, комиксах, и конечно же, кинематографе.

Так, британский фантастический фильм «Восстание» рассказывает о вторжении на Землю агрессивных пришельцев, которые хотят уничтожить все человечество и остаться здесь единственными хозяевами. Люди практически не способны противостоять захватчикам, поскольку их уровень науки и развития значительно уступает технологиям инопланетян. Однако главные герои картин – спецназовец по имени Бо и молодая девушка Надя стараются не просто выжить, а берут на себя сложнейшую миссию и решают отчаянно бороться с чужаками.



Картина обязательно понравится всем ценителям крутых спецэффектов, динамического сюжета и яркой картинки, ведь съемки фильма проходили в африканских пустынях под палящим солнцем.

Смотрите премьеру фильма «Восстание» в пятницу, 26 апреля, в 22:35 на ICTV.