В Україні татусі отримали право на неповний робочий день

Сьогодні, 29 серпня, Кабінет Міністрів прийняв рішення схвалити законопроект, який надає молодим татусям додаткові гарантії по догляду за дітьми.

Затверджений законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо надання додаткових гарантій, пов’язаних із поєднанням сімейних і трудових обов’язків) поширює на батька право на встановлення в обов’язковому порядку режиму роботи на умовах неповного робочого часу чи на скорочену тривалість робочого часу за рахунок роботодавця.

Відтепер батьки зможуть успішно поєднувати не лише роботу, а й свої обов’язки щодо догляду та виховання дітей. Окрім цього, документ передбачає внесення відповідних змін до Кодексу законів про працю України та Закону України «Про відпустки».

Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту та натисніть Ctrl+Enter.