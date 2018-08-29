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Главная / В Украине отцы получили право на неполный рабочий день / 29.08.2018 18:07

В Украине отцы получили право на неполный рабочий день

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Сегодня, 29 августа, Кабинет Министров принял решение одобрить законопроект, который предоставляет молодым отцам дополнительные гарантии по уходу за детьми.

Утвержденный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно предоставления дополнительных гарантий, связанных с сочетанием семейных и трудовых обязанностей) распространяет на отца право на установление в обязательном порядке режима работы на условиях неполного рабочего времени или на сокращенную продолжительность рабочего времени за счет работодателя.

Теперь отцы смогут успешно сочетать не только работу, но и свои обязанности по уходу и воспитанию детей. Кроме этого, документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Кодекс законов о труде Украины и Закон Украины «Об отпусках».

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Теги: батьки, Супертато - Безпека
29.08.2018 18:07
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