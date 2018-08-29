В Украине отцы получили право на неполный рабочий день

Сегодня, 29 августа, Кабинет Министров принял решение одобрить законопроект, который предоставляет молодым отцам дополнительные гарантии по уходу за детьми.

Утвержденный законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины (относительно предоставления дополнительных гарантий, связанных с сочетанием семейных и трудовых обязанностей) распространяет на отца право на установление в обязательном порядке режима работы на условиях неполного рабочего времени или на сокращенную продолжительность рабочего времени за счет работодателя.

Теперь отцы смогут успешно сочетать не только работу, но и свои обязанности по уходу и воспитанию детей. Кроме этого, документ предусматривает внесение соответствующих изменений в Кодекс законов о труде Украины и Закон Украины «Об отпусках».

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