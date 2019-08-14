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Головна / В ICTV – нова спортивна перемога: перше місце на Чемпіонаті світу з рогейну / 14.08.2019 11:45
14.08.2019 11:45
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В ICTV – нова спортивна перемога: перше місце на Чемпіонаті світу з рогейну

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Співробітники ICTV вже не вперше беруть участь у спортивних змаганнях. Але цього разу режисеру відділу ефірної реклами телеканалу Євгенію Циреню вдалося стати чемпіоном світу! Разом зі своєю командою Altra-Endurance Team він посів перше місце на Чемпіонаті Світу з рогейну в Іспанії  (WRC2019).

Окрім Євгенія до Altra-Endurance Team, яка представляла Україну на змаганнях, увійшли Городинець Артем та Захарова Поліна. Члени команди вже потрапляли в десятку найсильніших та неодноразово займали призові місця. Тож до світових змагань з рогейну українці були готовими на всі сто.

Чемпіонат світу з рогейну – командного виду спорту, який поєднує пригодницькі перегони, спортивне орієнтування та гірські марафони – проводиться в форматі 24 години. Цьогоріч участь у чемпіонаті взяли понад 380 команд, а це 1000 осіб із 34-х країн світу. Україну представляла численна делегація, що нараховувала 33 команди.

– Рогейн – досить цікавий вид змагань. Специфіка місцевості і погодні умови відіграють ключову роль, – розповідає Євгеній Цирень. – Ми дуже ретельно готувались до цього чемпіонату. Були продумані всі аспекти гонки і всі ймовірні форсмажори. Тому гонка пройшла досить гладко. Ми вперше приймали участь у змаганнях світового рівня таким складом. Але напередодні пробігли Gorgany Race, щоб так би мовити «притертися».

Змагання проходили в невеличкому курортному містечку Ла Моліна, розташованому в Каталонських Піренеях. Територія змагань розкинулась на 140 км² по схилах гір. Гориста місцевість з переходами від пологих до дуже крутих схилів вимагала від спортсменів високої фізичної та технічної підготовки. За словами Євгенія, за гонку команда пробігла 105 кілометрів.

Перемога на Чемпіонаті Світу з рогейну – це найвище досягнення для українського рогейну, який знаходиться у складі Федерації Спортивного Орієнтування України (ФСОУ).

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Теги: ICTV
14.08.2019 11:45
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